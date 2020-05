INNA pe scena de la UNTOLD OverNight cu cel mai recent single Not My Baby

Artista a lansat de curând ”Not My Baby”, un single EDM care are deja peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube.

comunicat de presa:

Și anul acesta de 1 mai, ca de obicei, INNA a fost pe scenă, aproape de fani, însă, de data aceasta, online.

Deși artista a fost acasă ca toată lumea, a pregătit un moment special pentru public și a intrat live la UNTOLD OverNight, interpretând cel mai recent single ”Not My Baby”.

”M-am bucurat să fiu pe scena de la UNTOLD OverNight, chiar dacă doar online, de data aceasta. Abia aștept să fie totul bine și să mă întorc pe scena festivalului la Cluj”, a declarat INNA.

Artista a lansat de curând ”Not My Baby”, un single EDM care are deja peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube.



”Not My Baby” a fost compusă de Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher și produsă de Freedo, producător care a colaborat cu Coldplay, Zara Larsson și The Chainsmokers.