Cand totul pare sa mearga rau, adu-ti aminte de asta

Sunt convinsa ca si voi ati avut usi care nu au voit sa se deschida, indiferent cate plecaciuni sau rugaciuni ati facut pentru asta, planuri care au iesit pe dos, suferinte in familie, probleme la serviciu.

Mai puteti cu stiri despre COVID-19? Mda, nici eu! De asta, fac un efort sa nu ma refer la el atunci cand am sa vorbesc despre ce trebuie sa acceptam cu totii atunci cand totul pare sa mearga rau – pentru ca (Har, Domnului!) am trecut printr-o multime de momente grele si cand nu am avut luxul de a sta acasa.

Sunt convinsa ca si voi ati avut usi care nu au voit sa se deschida, indiferent cate plecaciuni sau rugaciuni ati facut pentru asta, planuri care au iesit pe dos, suferinte in familie, probleme la serviciu. Toate au avut, desigur, bunavointa negresita de a se sincroniza perfect, ca o trupa de baieti din anii ‘90, pentru a ateriza deodata pe capul vostru.

Asa se intampla. Toate buluc, pentru ca o nenorocire nu vine niciodata singura.

Continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: sutadimages, Shutterstock