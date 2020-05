Alexandra Stan lanseaza piesa Take Me Home

Intr-un decor minimalist, alaturi de Mircea Steriu la chitara, Alexandra Stan ne introduce intr-o stare de visare, in care ne lasam ghidati de muzica si versuri.

comunicat de presa:

In timp ce single-ul „Obsesii” urca in topurile radiourilor si televiziunilor muzicale din Romania, pozitionandu-se in top 10, Alexandra Stan a pregatit o surpriza fanilor de pretutindeni si lanseaza o piesa cu versuri in limba engleza – „Take Me Home”.

Melodia „Take Me Home” este lansata in varianta live, fiind ambalata intr-un live session filmat in Bucuresti, in urma cu cateva luni si realizat de catre Catalin Dardea. „Take Me Home” este o piesa compusa de catre Alexandra Stan, alaturi de Liviu Teodorescu si iRonic Distors.

Intr-un decor minimalist, alaturi de Mircea Steriu la chitara, Alexandra Stan ne introduce intr-o stare de visare, in care ne lasam ghidati de muzica si versuri.

In urma cu cateva saptamani, Alexandra Stan a lansat EP-ul „Obsesii The Remixes”, cu 3 variante remixate de catre AlbWho, Village si Nomad Music, dar si o varianta acustica a piesei „Obsesii”.

Alexandra si-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul “Lollipop / Param Pam Pam”. Ulterior, au urmat single-uri ca “Mr. Saxobeat”, “Lemonade” sau “Get Back (ASAP)”. La 10 ani distanta, artista a reintrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit intreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat”, iar anul acesta aniverseaza 10 ani de activitate muzicala. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strans o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani. Alexandra este si singura artista din Romania a carei piesa, „Mr Saxobeat”, a fost interpretata de un alt star international, Selena Gomez.