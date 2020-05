Adevaruri despre viata care te elibereaza si te sperie in acelasi timp

Totul se poate narui intr-o secunda. Prea putine lucruri in viata depind exclusiv de tine, indiferent de abilitatile tale de mare controlor de evenimente personale si accelerate.

Singura moneda de schimb pe acest pamant este timpul. Nu banii, nu puterea, nu hartia igienica, contrar tendintelor din acesta perioada. Timpul este singura resursa finita si totusi nu ne imbulzim sa o pretuim. Timpul nu este corect si nu face favoruri, dar ramane cea mai de pret comoara a noastra.

Asta e un adevar greu de inghitit. Insa puterea lui ramane la fel de mare, in ciuda duritatii. Am facut o lista de prieteni ai acestei realitati amare, care au aceeasi calitate duala: ne sperie si ne vindeca in acelasi timp. Asemenea unei burse pentru un student sarac, ele ne umplu de speranta si libertate, dar ne si tin in sah la fiecare pas, ca si cum am putea sa o pierdem in orice clipa. E palpitant si terifiant. Ca orice altceva savuros in viata.

