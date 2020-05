Scrub pentru scalp: Beneficii, cu ce ingrediente il putem face acasa, cum si cat de des trebuie aplicat

Da un reset parului tau incepand cu zona scalpului.

Nu cred ca este Cosanzeana care sa nu fi auzit de exfolierea fetei sau a corpului. Insa… ati incercat vreodata un scrub pentru scalp? In timp ce scalpul poate fi una dintre cele mai ignorate parti ale corpului nostru (pana la urma sta frumos ascuns sub par), acesta are totusi nevoie de multa grija si atentie (ca si restul pielii noastre). Ne exfoliem buzele, tenul, mainile… de ce nu ne-am exfolia si scalpul? Parul lung, stralucitor si sanatos incepe cu un scalp bine ingrijit. Asa cum corpurile noastre au nevoie de exercitii fizice regulate, scalpul trebuie mentinut curat si sanatos cu masaje si exfoliere.

Ce este un scrub pentru scalp?

Unul dintre cele mai bune moduri de a avea grija de parul tau este prin exfolierea scalpului cu un scrub special. Exista atat de multi factori diferiti care pot crea probleme parului nostru – de la reziduurile din aer la transpiratie, urmele de sampon uscat sau excesul de sebum.

Exfolierea scalpului este necesara pentru a avea un par sanatos si frumos. In timp ce samponul si balsamul sau masca pot face parul curat si moale, scrubul poate indeparta toate reziduurile de pe scalp, matreata si excesul de sebum. In plus, prin masajul efectuat, acesta stimuleaza circulatia sangelui, accelerand astfel cresterea parului.

Scrubul pentru par: cum functioneaza?

Firul de par prinde viata in foliculii de par situati la aproximativ 4 mm sub suprafata scalpului. Cand ajunge la suprafata, acesta creste cel mai bine intr-un mediu cat mai curat. Cu toate acestea, scalpul adesea gazduieste uleiuri, reziduuri de produse si celule moarte ale pielii, toate acestea ducand uneori la iritarea scalpului si la cresterea ingreunata a firelor de par.

Parul devine gras cand glandele sebacee ale scalpului produc in mod excesiv sebum. Scrubul reechilibreaza nivelul pH-ului parului in timp ce detoxifica si curata. Pielea de pe cap este putin mai dura decat pielea din alte regiuni ale corpului nostru si, prin urmare, poate face fata exfolierii regulate.

Majoritatea scruburilor pentru scalp contin sare, zahar sau alte mici particule care dezlipesc si elimina celulele moarte si reziduurile de produse; asadar, scrubul reprezinta o modalitate excelenta de a exfolia si hrani scalpul in mod natural. La randul sau, acest obicei ajuta la cresterea parului.

foto main: B-D-S Piotr Marcinski, Shutterstock