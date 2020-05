Katy Perry lanseaza single-ul Daisies

Katy Perry nu inceteaza sa isi surprinda fanii. Dupa ce a anuntat ca este insarcinata, artista incepe un nou capitol muzical prin melodia „Daisies”, pentru care a filmat si un videoclip boem, in care o putem vedea pe Katy in toata splendoarea noului rol.

comunicat de presa:

Katy va interpreta piesa „Daisies” pentru prima data live, de acasa, in transmisiune pe Amazon Music, iar duminica, 17 mai, va intra live in cadrul finalei American Idol unde, pe langa rolul de jurat, va prezenta publicului melodia,



„Daisies” este mai mult decat o piesa, este o poveste motivationala despre puterea omului in situatii conflictuale sau contexte nefavorabile. Despre libertate si puterea de a trece peste obstacole, de a ramane in picioare, se vorbeste in videoclipul regizat de catre Liza Voloshin.

Katy Perry pregateste si lansarea unui nou album, care va aparea pe 14 august. Pe noul material discografic, care vine la o distanta de 3 ani de albumul „Witness”, vom putea regasi si piesa „Daisies”.

Pe langa acestea, Katy a lansat si piese precum „Cozy Little Christmas”, „365” (in colaborare cu Zedd) sau „Harleys in Hawaii”, iar recent a prezentat publicului si piesa „Never Worn White”, cu un videoclip in care a anuntat ca este insarcinata.