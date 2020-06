Jargon și Thrace lansează Buze

Jargon colaborează cu Thrace, producatorul din spatele unor hituri internaționale precum „Lost in Istanbul” & „Violin Song” și lansează „Buze”, un single cu multă atitudine şi cu un videoclip pasional.

comunicat de presa:

Compusă de către cei doi artiști, piesa „Buze” este o poveste plină de sex appeal, despre atracție și fantezii și este însoțită de un videoclip, regizat chiar de Thrace și montat de către Cyutz, ce completează prin imagini senzuale mood-ul single-ului.

„În urmă cu două luni am primit de la Thrace instrumentalul care m-a dus într-o direcție pe care mi-o doream de multă vreme și am început imediat să scriu. Piesa «Buze» a luat naștere datorită unei domnișoare alături de care am trăit «filmul» acesta. E o joacă între el și ea, în care el încearcă să o facă să se vadă prin ochii lui, ea fiind ceea ce își dorește el. Împreună cu Cristian și Cyutz am filmat clipul în câteva ore. Cam așa e vibe-ul în familia Thrap Music, apare o scânteie, ne punem toți la masă și creăm un foc de artificii de neuitat”, declară Jargon.

„«Buze» este un single la care am început să lucrez pentru a experimenta, iar după ce am făcut instrumentalul, m-am simțit foarte inspirat și am găsit ideea de refren. Dupa acel moment, totul a mers de la sine. Cred că piesa i se potrivește foarte bine lui Jargon și mă bucur că am lucrat-o împreună, mai ales că vocea lui se îmbină perfect cu vibe-ul piesei”, povestește Thrace.

Thrace (Cristian Tarcea) este un artist, compozitor și producător român de succes, care de-a lungul timpului a colaborat cu nume precum Laurențiu Duță, Elena Gheorghe, Costi Ioniță, Marius Moga, Deepcentral, Delia și a produs single-uri de succes precum „Ieri Erai" (Raluka), „Am dat tot” (3 Sud Est), „Duminica” (DJ Project & Elena Gheorghe), „Like a Virgin" (Alexandra Stan) și „Vida Linda” (Sasha Lopez & Ale Blake). În 2016, acesta a început proiectul Monoir și a lansat „The Violin Song”, ce a adunat peste 68 de milioane de vizualizări pe YouTube și s-a bucurat de un succes răsunător la nivel internațional. A urmat apoi „Lost in Istanbul” (Brianna), hit ce a ocupat locul unu în topul difuzărilor la radio în România, „My Time” (alături de Dara), „Tsunami” (alături de Brianna) și multe altele.

Artist Thrap Music, Jargon a colaborat de-a lungul timpului cu artiști hip hop precum Puya și Nico. Până în prezent, a lansat piese precum „Refuz”, „Inimă și suflet”, „Muza mea”, „Anii" și „Hustler”.