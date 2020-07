Un nou videoclip oficial al melodiei No Woman No Cry, de la Bob Marley

Clipul a fost lansat pe 1 iulie, de ziua internationala a muzicii reggae.

comunicat de presa:

Anul 2020 este anul in care legendarul Bob Marley ar fi implinit 75 de ani si, ieri, 1 iulie, pentru a onora ziua internationala a muzicii regage, se lanseaza un nou videoclip pentru hitul "No Woman, No Cry".

Regizat de catre Kristian Mercado Fiqueroa si filmat atat in Jamaica, cat si in New York, vizualul exploreaza, in paralel, povestea unei familii despartita de teritorii, dar conectate prin iubire si grija unui viitor mai bun pentru copii.

Videoclipul ilustreaza o mama puternica si iubitoare in dorinta de a le asigura copiilor ei o viata lipsita de griji, in Jamaica. In acelasi timp, tatal lucreaza non-stop ca taximetrist in New York, totul din aceleasi considerente - a garanta o viata mai buna familiei de acasa.

Ideea principala a proiectului video este bazata pe importanta familiei si a conexiunii dintre membri, mai ales in contexte cum ar fi saracia si munca in strainatate.

Tot ieri, de ziua internationala a muzicii reggae, au fost publicate pe canalul de YouTube inca patru materiale video Bob Marley: Legacy Episodes, inclusiv "Rhythm of the Game".

In plus, cel mai bine vandut album al artistului, dar si cel mai iubit - Legend - va fi lansat intr-o editie limitata, pe vinil. Coperta albumului va fi o poza care nu a mai fost prezentata publicului pe niciun suport, iar pe noul material se vor regasi cantece memorabile precum "One Love/People Get Ready", "Get Up, Stand Up", "Is This Love", "Jammin" sau "Could You Be Loved". "Legend" este lansat in noua varianta pentru a celebra anul #BobMarley75.

In era digitala, Bob Marley ramane unul dintre cei mai urmariti artisti pe Social Media, iar campania Marley75 duce mai departe muzica si mesajele lui Bob Marley catre noi publicuri si perspective inovative. Evenimente live speciale, continut digital exclusiv, inregistrari, expozitii comori rare vor fi dezvaluite pe parcursul intregului an.

Muzica lui Bob Marley continua sa inspire generatie dupa generatie, mai ales ca testamentul sau este vizibil prin mesaje de iubire, justitie, unitate, un sentiment absolut necesar in 2020.