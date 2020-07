Blackbear a lansat single-ul Queen of broken hearts

Dupa ce a cucerit topurile muzicale si inimile tuturor cu hitul "hot girl bummer", blackbear a revenit cu single-ul "Queen Of Broken Hearts".

comunicat de presa: Compusa de catre blackbear, piesa "Queen Of Broken Hearts" va fi inclusa pe urmatorul album - "everything means nothing", care va fi lansat la sfarsitul verii.

De pe acelasi album vor mai face parte si hiturile "hot girl bummer" si "Me & Ur Ghost", dar si alte piese pe care rapper-ul american le-a compus in ultima perioada. "hot girl bummer" a ajuns pe locul al doilea in Top 40 radio, pe locul 11 in Billboard Hot 100 si a depasit 1 miliard de ascultari.

"queen of broken hearts" este o piesa care vede Social Media ca un rau, o adictie si care cauta mereu nevoie de validare. Pe langa comparatia cu retelele de socializare, piesa vorbeste si despre bagajul si obiceiurile rele pe care le aduci intr-o noua relatie.

blackbear este un muzician originar din SUA. El a lansat pana in prezent cinci albume, sase EP-uri si doua albume in colaborare. Matthew Tyler Musto face parte si din grupul Mansionz, alaturi de Mike Posner.