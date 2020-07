Lidia Buble lansează „Cu ochii ăia verzi”, o baladă romantică și sensibilă, pentru cei timizi care s-au îndrăgostit inevitabil de cineva, dar care rămân totuși neobservați.

comunicat de presa: Deși iubirea este cel mai frumos sentiment, atunci când doi oameni se îndrăgostesc, nu știu dacă și cel pe care inima l-a ales, îi vede. Compusă de către Alex Pelin și Vlad Lucan, versurile piesei sunt o declarație de iubire, una pe care poate mulți dintre noi nu au curaj să o împărtășească, dar în care se vor regăsi.

„Rari. Ochii verzi sunt rari. Doar 2% din miliardele lumii. Iubirile ce se reflectă în ochii verzi sunt ca un dans al stelelor căzătoare pe care ți le-ai dori mai mult timp desenate pe cerul nopții. Eu am ochii verzi. Uneori triști, mereu mari, dar întotdeauna verzi", mărturisește artista.

Deși clipul te pune față în față cu o Lidia Buble foarte sexy, artista joacă rolul femeii neobservate de cel de care este îndrăgostită, cea care știe când este supărat, care ar fi știut să aline orice durere și care ar fi avut grijă de „ochii ăia verzi” ce o urmăresc mereu.



