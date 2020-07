Familia Marley lansează la nivel internațional o reinterpretare a piesei One Love pentru a susține acțiunile UNICEF

Imnul solidarității internaționale care susține campania Reimagine lansată de UNICEF este disponibil acum pe toate platformele mari de streaming

comunicat de presa: Membrii familie Marley, inclusiv Stephen, Cedella și Skip Marley, au lansat o versiune reinterpretată a ultimului imn emblematic al lui Bob Marley, One Love, pentru a susține demersurile UNICEF în sprijinul copiilor afectați de COVID-19.

Piesa lansată astăzi de către Tuff Gong International și Amplified Music Ltd și disponibilă pe toate platformele mari de streaming, a fost înregistrată de familia Marley ca răspuns la apelul lansat de UNICEF pentru a putea reimagina o lume mai dreaptă pentru copiii ale căror vieți au fost date peste cap de pandemia de COVID-19 și pentru a aduce un omagiu cântărețului Bob Marley. De asemenea, piesa și videoclipul sunt lansate în anul în care celebrăm 75 de ani de la nașterea lui Bob Marley și include artiști și muzicienii din Brazilia, Republica Democrată Congo, India, Jamaica, Mali, Noua Zeelandă, Nigeria, Sudan, Siria, Regatul Unit și Statele Unite, printre care: Stephen Marley; Cedella Marley; Skip Marley; Fundația Ghetto Youths; Kim Nain; Manifesto JA; Teeks; 249Too Dope; Amrit Kaur; Mermans Mosengo; Jason Tamba; Natty; Dawtas of Aya; Raja Kumari; Patoranking; Babsy; Damascus Voice.

“One Love a fost compusă ca apel la solidaritate globală, într-o vreme când lumea era divizată, într-un mod asemănător celui actual. Și totuși, doar unindu-ne sub forma unei singure iubiri și inimi putem înfrânge acest virus, ne putem proteja copiii și putem face din lume un loc mai drept și egal”, a spus Cedella Marley. “În întreaga lume, copiii și familii sunt în suferință. Fie că trăiesc în tabere de refugiați, cartiere sărace sau favele sau nu au acces la servicii sanitare și școală sau sunt tratați în mod nedrept din cauza rasei, religiei, etniei sau genului lor, cu această piesă, visul nostru este acela de a reinventa o lume în care toți copiii sunt tratați în mod egal, așa cum își propusese și tatăl meu.”

“Înregistrarea acestei piese cu atât de mulți muzicieni extraordinari din întreaga lume este o adevărată binecuvântare”, a spus Skip Marley.

Conform mesajului de unitate globală transmis de piesă, videoclipul este o compilație de imagini filmate în întreaga lume, inclusiv imagini ale copiilor de la Fundația Ghetto Youths, o organizație non-profit înființată de Stephen, Damian și Julian Marley; de la Dharavi Dream Project din India; artiști de la Manifesto Ja din Jamaica și Road to Freedom și apariții ale artiștilor, precum celebra actrița indiană promotoare a acțiunilor UNICEF, Kareena Kapoor Khan, dar și actrița britanică Lena Headey.

Pandemia de COVID-19 a bulversat viețile copiilor din întreaga lume și a scos la iveală inegalități galopante atât în interiorul statelor, cât și între acestea. UNICEF estimează că un număr suplimentar de 6.000 de copiii ar putea muri în fiecare zi din cauze ce pot fi prevenite, în următoarele șase luni - aproape în întregime (peste 90 la sută) în state cu venituri mici sau medii - pe măsură ce pandemia continuă să fragilizeze sistemele sanitare și să perturbe furnizarea serviciilor. De asemenea, copiii sunt extrem de vulnerabili în fața consecințelor indirecte ale COVID-19, precum închiderea școlilor, criza alimentară, accesul limitat la servicii sanitare elementare și întreruperea lanțurilor de aprovizionare cu produse medicale.

Prin acțiunile sale, UNICEF a lansat Reimagine - un apel de urgență la adresa guvernelor, publicului, donatorilor și sectorului privat pentru a susține demersurile UNICEF de a acționa, a reface și reimagina o lume asediată în prezent de COVID-19.

Toate fondurile provenite din difuzarea acestei piese și din activitățile conexe vor susține în mod direct campania Reimagine și vor ajuta UNICEF să răspundă nevoilor imediate prin distribuirea de săpun, măști, mănuși, kituri igienice, echipament de protecție și informații salvatoare de vieți, copiilor și familiilor; să susțină eforturile de refacere pe termen scurt, inclusiv prin susținerea sistemelor de educație, protecție și sănătate; și vor intensifica acțiunile UNICEF de a reimagina o lume mai echitabilă, mai dreaptă pentru copii.

Pentru a susține relansarea piesei, publicul este invitat să se implice în campania One Love a UNICEF prin activări pe canalele de socializare, care includ și sprijin din partea mărcii de bijuterii Pandora și a platformei de înregistrări video scurte TikTok.

UNICEF a încheiat un parteneriat cu TikTok pentru a lansa provocarea #OneLoveOneHeart, încurajându-i pe utilizatorii TikTok să posteze videoclipuri folosind refrenul piesei One Love; dezvăluind cine sau ce le este drag - i.e cine/ce este pentru ei One Love nominalizând cinci prieteni sau membrii ai familiei care să facă același lucru și donând pentru campania One Love a UNICEF.

În continuarea susținerii oferite de compania de bijuterii pentru campania One Love a UNICEF, Pandora a lansat filtrul de realitate augmentată: #OneLoveOneHeart pe platforma Instagram. Fiecare utilizare a filtrului va aloca 1 dolar, până la strângerea sumei totale de 1 milion de dolari pe care Pandora s-a angajat să-i ofere campaniei One Love derulată de UNICEF.

Prima difuzare a videoclipului piesei One Love a familiei Marley se va face în timpul Show-ului One Love cu difuzare în direct (One Love Livestream Show) pe contul de TikTok al UNICEF în data de 18 iulie 2020, 8:00pm EST. Utilizatorii TikTok vor putea face donații către UNICEF pe toată durata difuzării în direct a piesei, iar Pandora va dubla aceste donații.

One Love este disponibilă pentru descărcare pe toate platformele importante de streaming și va putea fi vizualizată pe YouTube.

Vizitați www.unicef.org/one-love pentru informații suplimentare și pentru a face donații.

În plus față de donațiile deblocate prin utilizarea filtrului de realitate augmentată Pandora, compania de bijuterii va continua să dubleze fiecare dolar donat de către public pentru campania One Love a UNICEF până la data de 31 august 2020, ca parte a contribuției totale a companiei de până la 1 milion de dolari.

foto main: pixabay