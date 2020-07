Feli lanseaza Amintirile, o piesa ca o calatorie spre cele mai frumoase vremuri

Feli face o calatorie muzicala in timp si aduce in zilele noastre, cu sound-ul ei specific, un remake al piesei “Amintirile” cu care 3 Sud Est a marcat distractiile si discotecile din anii ’90.

comunicat de presa: “Ce bucurie să cânt și să rescriu parte din piesa Amintirile! Retrăiesc party-urile din spatele blocului și fix în momentul ăsta DANSEZ! Multumesc, 3 SUD EST! ❤”, spune Feli, care își dorește prin această piesă, aflata in trending in topul celor mai ascultate melodii pe YouTube la doar cateva zile de la lansare, sa aduca in prezent vremurile din trecut, cu ce tot a fost mai frumos in ele.

Filmat de Feli printre zeci de role de film foto, pline de amintiri, pregatite de developat si de readus in minte, videoclipul piesei “Amintirile” subliniaza dorinta artistei de a pune accent pe tot ceea ce conteaza cu adevarat in viata: “Este important să ne oferim timp în care ne gândim la toate lucrurile frumoase care ni s-au întâmplat si care ne-au construit asa cum suntem azi si sa nu uitam sa retraim din cand in cand emotiile trecutului cu sufletul prezentului, este o bucurie imensa. Incercati si voi!”, isi indeamna artista Feli ascultatorii.

Produsă de HaHaHa Production, cu muzica făcută de Laurențiu Duță, Viorel Sipos, Roland Kiss, Florin Boka, Felicia Donose și Șerban Cazan și cu versurile scrise de Laurențiu Duță, Viorel Sipos și Felicia Donose, piesa Amintirile revine in lista pieselor de distractie cu un aer mai fresh, mai 2020, mai Feli.