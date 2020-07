Maroon 5 lanseaza single-ul Nobody's Love

Dupa ce a adunat cele mai frumoase amintiri (Memories), videoclipul care a depasit doar pe YouTube peste 500 de milioane de vizualizari in cateva luni, trupa Maroon 5 a revenit cu piesa "Nobody's Love".

comunicat de presa: Pentru noul track, Maroon 5 a lansat si un videoclip regizat de catre David Dobkin, colaboratorul formatiei pentru multe clipuri, printre care "Sugar", "Girls Like You" si "Memories.

Proiectul video pentru noua piesa a fost filmat in Los Angeles, cu un iPhone, iar echipa de pe set a fost alcatuita din regizor si Adam, solistul trupei.

In tandem cu lansarea noii piese, Maroon 5 si Interscope Records vor face o donatie catre ACLU (American Civil Liberties Union - California de Sud), organizatie care se ocupa cu protejarea drepturilor omului.

"Nobody's Love" va fi interpretat live in cadrul emisiunii The Late Show With Stephen Colbert, pe 10 august.

In acelasi timp, Maroon 5 a anuntat noile date ale turneului american pe care il pregatesc pentru 2021, pe care il vor incepe pe 15 iulie.

Maroon 5 este una dintre cele mai cunoscute formatii pop ale secolului 21. Pana in prezent, trupa a castigat 3 premii Grammy si a vandut peste 70 de milioane de unitati ale albumelor lansate. Cel mai recent album Maroon 5, "Red Pill Blues" include hiturile "Girls Like You", care a ajuns pe primul loc in Top 40 radio, dar si pe primele locuri in topurile iTunes, Spotify.



