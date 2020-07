Netflix anunță seria limitată The Witcher: Blood Origin

Netflix are plăcerea de a anunța The Witcher: Blood Origin, o serie limitată din universul The Witcher.

comunicat de presa: Blood Origin va avea șase părți, seria limitată live-action și un prequel al hit-ului serialului Netflix The Witcher. Citeste si: Te inteapa inima? Afla care ar putea fi cauza Citeste si: Seriale noi fascinante pe care să le urmărești cât stai în casă Sinopsis: Setat într-o lume a elfilor, cu 1200 de ani înaintea lumii The Witcher, Blood Origin va spune o poveste pierdută în timp – despre originea primului Witcher, precum și despre evenimentele care conduc către „conjucția sferelor”, atunci când lumile monștrilor, oamenilor și elfilor se contopesc pentru a deveni una singură. Declan de Barra este producător executiv și Showrunner, iar Lauren Schmidt Hissrich este producător executiv. Andrzej Sapkowski va avea rolul de consultant creativ al serialului. Jason Brown și Sean Daniel de la Hivemind, alături de Tomek Baginski și Jarek Sawko de la Platige Films vor fi, de asemenea, producători executivi. „În calitate de fan pe viață al genului fanstasy, sunt mai mult decât încântat să spun povestea The Witcher: Blood Origin. Mi-a rămas în minte o întrebare încă de când am citit pentru prima data cărțile The Witcher – Cum era cu adevărat lumea elfilor înainte de venirea oamenilor? Am fost întotdeauna fascinat de ascensiunea și căderea civilizațiilor, de modul în care știința, descoperirile și cultura înfloresc înainte de o decădere. Cât de multe cunoștințe se pierd pentru totdeauna în atât de puțin timp, adesea agravate de colonizare și de rescrierea istoriei. Rămân în urmă doar fragmente din adevărata poveste a civilizației. The Witcher: Blood Origin va spune povestea civilizației elfilor înainte de căderea sa și, cel mai important, va dezvălui istoria primului Witcher.” -a spus Declan de Barra. Declarația lui Lauren Schmidt Hissrich: „Sunt atât de încântată să colaborez cu Declan și cu echipa Netflix pentru The Witcher: Blood Origin. Este o provocare interesantă să explorăm și să extindem universul The Witcher creat de Andrzej Sapkowski și abia așteptăm să prezentăm fanilor noi personaje și o poveste originală care să îmbogățească și mai mult lumea noastră magică, mitică.” Declarația lui Andrzej Sapkowski: „Este minunat că lumea The Witcher - așa cum a fost planificată de la început - se extinde. Sper ca acest lucru să aducă mai mulți fani în lumea cărților mele.” The Witcher: Blood Origin se va filma în UK. Citeste si: TOP 10 seriale noi care nu te vor lasa sa dormi toamna aceasta