Lil Mosey lanseaza “Top Gone”, alaturi de Lunay

comunicat de presa: Rapperul american Lil Mosey (pe numele real Lathan Moses Stanley Echols) lanseaza piesa “Top Gone”, alaturi de prietenul Lunay, si continua seria “dezvaluirilor” muzicale pentru aceasta vara. La doar 18 ani, Lil Mosey este deja perceput ca un artist versatil si extrem de indragostit de muzica rap, iar noul single, in colaborare cu artistul puerto-rican Lunay, nu face altceva decat sa demostreze calitatile de muzicieni ale celor doi.

Dupa mega-succesul “Blueberry Faygo” (peste 125 de milioane de vizualizari pe YouTube), si care in momentul de fata ocupa pozitia 11 in clasamentul Bilboard Hot 100, Lil Mosey deschide portile celor care cred ca visele se pot implini, cu multa munca, talent si dedicare.

Cresterea exponentiala a cantaretului a inceput in 2018, cand Lil Mosey a debutat cu albumul “Northsbest” si piesa “Noticed” pentru care a primit Discul de Platina pentru cele mai multe vanzari. A urmat albumul “Certified Hitmaker”, lansat in 2019, si colaborarile cu artisti precum Trippie Redd, Chris Brown si Gunna.

Cat despre Lunay; artistul de doar 19 ani, cu radacini in Puerto Rico, isi continua drumul in industria muzicala si se poate lauda cu cateva colaborari de succes si nume precum Bad Bunny sau Daddy Yankee pentru cele mai recente materiale. In 2019, albumul Epico, semnat de Lunay, s-a bucurat de prima pozitie in Billboard’s Latin Sales Chart.