Romanian Chamber Orchestra si Romanian Sinfonietta, pe 19 şi 20 august, la Vara Magică

Festivalul Internațional "Vara Magică" se apropie de final, cuplul de concerte din 19 şi 20 august având în program două seri simfonice.

comunicat de presa: Pe 19 august, ora 20, veţi putea asculta un spectaculos concert cu Romanian Chamber Orchestra, dirijor Cristian Măcelaru ce va avea în program Franz Schubert - Cvartetul în re minor, D 810 “Fata şi moartea” şi Antonin Dvorak - Serenada pentru orchestră de coarde în Mi major, op. 22.

Pe 20 august, Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijor şi solist Alexander Sitkovetsky – vioară va prezenta începând cu ora 20.00 un program cuprinzând Antonio Vivaldi - Anotimpurile, L.van Beethoven - Romanţa în sol major op. 40, L. van Beethoven - Romanţa în fa major op. 50.

Pentru prima dată în aer liber, Festivalul Internațional „Vara Magică” invită pentru a noua oară consecutiv iubitorii de muzică clasică aflați în București în această vară să vină la seria de concerte camerale și simfonice ce se desfășoară de pe 15 iulie până pe 27 august, în serile de miercuri și joi, de la ora 20, în Curtea Ateneului Român, sub genericul „Anul Beethoven la Bucureşti”.

Crescând în anvergură an după an, Festivalul Internațional „Vara Magică” va aduce în ultima săptămână pe originala scenă din faţa Ateneului, recitalul cameral susţinut de Trio Georgeta Iordache – vioară, Andrei Ioniţă – violoncel, Daria Tudor – pian şi Kamerata Kronstadt, sub bagheta lui Cristian Oroșanu.

Așadar, din 15 iulie până pe 27 august, 7 seri orchestrale şi 7 seri de muzică de cameră de cel mai înalt nivel vor reprezenta atracțiile acestui an la Festivalul Internațional „Vara Magică” OPEN AIR, în curtea Ateneului Român.

Biletele se pot găsi pe www.lanto.ro , www.bilete.ro și la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 14 și 19.

Programul integral pe www.lanto.ro

