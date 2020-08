7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (31august - 6 septembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Astazi aleg sa fiu recunoscatoare pentru un lucru marunt: sunt sanatoasa, am deschis ochii in aceasta dimineata, oamenii dragi mie sunt sanatosi.

Mantră pentru ziua de marti:

O să mă pun pe picioare. Iar și iar. Cu cât mai repede îmi revin din probleme, cu atât mai repede o să ajung către ce mă îndrept în viață.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Am încredere că Universul are un plan măreț pentru mine. Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că ziua de astăzi îmi va pune zâmbetul pe buze într-un fel sau altul.

Mantră pentru ziua de joi:

Știu că sunt ceea ce gândesc. Astăzi aleg să gândesc lucruri frumoase pentru a avea parte de ele.

Mantră pentru ziua de vineri:

Respirație cu respirație renunț la așteptările pe care le am, la frica din suflet, la regretul pe care îl simt și la frustrarea din mintea mea. Renunț la necesitatea aprobării constante. Nu am nevoie de nimic.

Mantră pentru ziua de sambata:

Sufletul meu este puternic. Nu mă dau bătută. Am curaj să merg mai departe. Știu că în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Mantră pentru ziua de duminica:

Este un moment dificil, dar nu o viață dificilă. Am încredere că totul va fi bine. Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste acest obstacol.

foto main: Sergey Nivens, Shutterstock