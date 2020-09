Ioana Dumbrava, Ovidiu Lipan Tandarica si Mircea Eremia lanseaza piesa Bordeias

Ioana Dumbrava, Ovidiu Lipan Tandarica si Mircea Eremia lanseaza un remake dupa piesa “Bordeias”. Cei trei artisti s-au unit pentru o colaborare inedita si au adus in actualitate piesa “Bordeias”, cunoscuta de catre noi toti din folclor.

comunicat de presa:

Colaborarea dintre marele Ovidiu Lipan Tandarica, Ioana Dumbrava si Mircea Eremia ne prezinta o piesa cu o productie actuala, o parte de rap, dar si influente balcanice.



Muzica si productia au fost realizate de Ovidiu Lipan Tandarica si Adi Stavian, iar versurile au fost facute de Rucsandra Iliescu. Pentru videoclip acestia au colaborat cu Alex Ceausu.

Ovidiu Lipan Tandarica este un mare muzician si compozitor, ale caruri piese au facut istorie. Pe Mircea Eremia il cunoastem deja, acesta avand numeroase piese cunoscute precum “Cardio” sau “Ilegal”, iar Ioana Dumbrava este o tanara artista ce a participat la numeroase festivaluri de muzica internationale in tari ca Italia, Ucraina si Moldova si a debutat in muzica in urma cu 2 ani.