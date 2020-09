Muzica trupei fenomen RBD este disponibila online

Au cucerit o lume intreaga cu piesele lor, au sustinut mii de concerte, au facut inimi sa bata la unison si voci sa cante in acelasi ritm si cu aceeasi emotie, iar acum muzica trupei RBD este disponibila pe toate platformele digitale.

comunicat de presa:

Un moment mult asteptat de catre fanii trupei RBD, toate melodiile lansate de-a lungul timpului pot fi ascultate pe platformele de streaming, dupa opt ani de absenta.

Anahi, Christian Chavez, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann si Alfonso Herrera au facut parte multi ani la rand din trupa-fenomen RBD, care a sustinut un concert magnific si in Romania, in 2008, tot in tara noastra filmand si videoclipul piesei "Besame Sin Miedo".

RBD a lansat in cinci ani de existenta noua albume: "Rebelde", "Celestial", "Nuestro Amor", "Empezar Desde Cero" si "Para Olvidarte De Mi", versiunea in limba engleza a albumului "Rebelde" (Rebels) si versiunile in limba portugheza "Celestial Versao Portugues", "Nosso Amor Rebelde" si "Rebelde Edição Portugues".

Canalul oficial de YouTube, RBD Oficial, care a primit deja premiul YouTube Silver Creator Award pentru 100.000 de abonati, inainte de a fi lansat, are urcate deja toate videoclipurile oficiale ale trupei, precum "Rebelde", "Ser o Parecer", "Nuestro Amor" sau "Salvame".

Trupa RBD a fost formata in 2004, odata cu aparitia serialului „Rebelde”, si i-a avut in componenta de la inceput pe cei sase artisti, Anahi, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chavez si Christopher von Uckerman. Formatia s-a despartit in 2009, dupa ce a scris una dintre paginile istoriei muzicale la nivel international, lasand mostenire sute de piese si mii de concerte.