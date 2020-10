Smiley si Delia lanseaza Ne vedem noi, cea mai asteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani

Smiley si Delia lanseaza „Ne vedem noi”, o piesa-eveniment, considerata de public si de cei din industrie ca fiind cea mai asteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani.

comunicat de presa:

„Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e piesa potrivita. Abia dupa ce am compus si am inregistrat „Ne vedem noi”, am simtit ca este o piesa pentru noi doi. Pur si simplu mood-ul piesei mi s-a parut potrivit cu stilul si cu vocea Deliei. Asa i s-a parut si ei si iata-ne lansand piesa.”, povesteste Smiley.

Piesa „Ne vedem noi” s-a nascut la inceputul pandemiei, intr-o perioada in care oamenii nu se puteau vedea unii cu altii, cand Smiley, abia intors din America, a decis sa se autoizoleze in casa sa, impreuna cu o parte dintre colegii de la HaHaHa Production alaturi de care fusese plecat: „Eram in mansarda mea, alaturi de Lucian Nagy si de Serban Cazan, fiecare dintre noi era departe de ai lui, de persoanele iubite, si asa a aparut Ne vedem noi. In perioada aceea faceam multe live-uri pe Facebook si pe YouTube si chiar am cantat atunci, la cald, parti din piesa oamenilor care erau pe receptie. Abia dupa ce am terminat-o, am simtit ca ii lipseste dimensiunea feminina, ca este de fapt un dialog muzical intre un „el” si o „ea” si iata ca, dupa o alta perioada de lucru, auziti acum varianta ei finala, cu Delia.”, declara artistul Smiley.

Lansarea piesei “Ne vedem noi” este o sarbatoare pentru iubitorii de muzica, dar si pentru artistii care o interpreteaza: “Sunt fericita ca in sfarsit lansam aceasta piesa. Ma bucura mult colaborarea cu Smiley, prietenul pe care parca il stiu de o viata. E neschimbat: mereu creativ, fericit si zambitor. Aceasta colaborare a venit de la sine. E o piesa care ne sensibilizeaza si speram sa ajunga cu caldura in sufletele tuturor”, declara cu entuziasm Delia.

Co-productie HaHaHa Production, Delia si Cat Music, cu muzica semnata de Smiley, Lucian Nagy si Serban Cazan, cu versurile scrise de Smiley si productia muzicala semnata de Lucian Nagy si Serban Cazan, piesa „Ne vedem noi”, cantata de Smiley impreuna cu Delia vorbeste despre revederea dupa o perioada de schimbare. „Expresia „Ne vedem noi” poate avea nenumarate sensuri si poate fi spusa pe multe tonuri, asa ca lasam ascultatorii sa-si descifreze mesajul in tonul potrivit lor si povestii pe care o traieste fiecare”, adauga Smiley a carui activitate poate fi urmarita pe canalele sale oficiale de YouTube, Facebook, Instagram si Tik-Tok.