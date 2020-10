BLACKPINK lanseaza albumul The Album

BLACKPINK lanseaza unul dintre cele mai asteptate albume ale anului - “THE ALBUM”. Cu Selena Gomez si Cardi B ca invitate, “THE ALBUM” este primul album intreg, de studio, al cvartetului K-pop. In acelasi timp, odata cu lansarea albumului, BLACKPINK lanseaza vizualul piesei “Lovesick Girls”, al treilea single extras de pe album.

comunicat de presa:

Tot in decursul lunii octombrie, BLACKPINK va atinge o alta etapa importanta cu premiera mult asteptatului documentar pe Netflix, “Light Up The Sky”. Cu lansarea programata pe 14 octombrie, documentarul detaliaza calatoria grea a visurilor si incercarilor din spatele ascensiunii meteorice.

Alaturi de piesa “Lovesick Girls”, pe “THE ALBUM” se gasesc si hit-urile deja consacrate “How You Like That” si “Ice Cream” - feat. Selena Gomez. “How You Like That” a castigat recent premiul de "Song of Summer" la MTV Video Music Awards 2020. Imnul trap-pop are numeroase recorduri pe YouTube, inclusiv cel mai mare numar de vizualizari in 24 de ore de la lansare si a fost in topuri in 26 de tari. Pe de alta parte, “Ice Cream” a debutat pe locul 13 in topul Billboard Hot 100, fiind prima piesa a trupei care ajunge in top 20.

Tracklist – “THE ALBUM”:

1. How You Like That

2. Ice Cream (feat. Selena Gomez)

3. Pretty Savage

4. Bet You Wanna (feat. Cardi B)

5. Lovesick Girls

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know



De cand au intrat in scena muzicala, in 2016, BLACKPINK a redefinit posibilitatile K-pop-ului, depasind toate limitele si ajungand staruri de renume mondial. Cu single-ul lor captivant “DDU-DU DDU-DU”, cvartetul sud-coreean a doborat recordul pentru cea mai inalta pozitie de debut in topul Billboard Hot 100, realizata de catre o trupa K-pop feminina, in timp ce video-ul a trecut de 10 milioane de vizualizari in doar 6 ore de la lansare si 36.2 de milioane de vizualizari intr-o zi.

Trupa BLACKPINK este compusa din patru cantarete, dansatoare si fashion icon-uri carismatice: JISOO, JENNIE, ROSÉ si LISA. Lansata in 2016, cu piesa lor de debut “SQUARE ONE”, trupa a ajuns in 2018, cu “SQUARE UP”, pe pozitia 40 in topul Billboard 200 si pe locul 1 in topul Billboard World Albums. La cateva luni dupa ce “SQUARE UP” a urcat in topuri, YG Entertainment si Interscope Records au anuntat un parteneriat global cu BLACKPINK, deschizandu-le calea catre piata internationala. Cu EP-ul “Kill This Love”, aparut in aprilie 2019, BLACKPINK si-a sporit in continuare popularitatea, finalizand cu succes un turneu mondial si devenind prima trupa K-pop feminina ce au performat la Coachella.