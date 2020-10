Alina Eremia lansează cel mai recent single: Noi

După super colaborarea cu The Motans pentru ”Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul ”Noi”, cea mai nouă piesă semnată de Alina Eremia.

comunicat de presa: Cu un videoclip inedit, o poveste emoționantă și sinceră, inspirată din cultura japoneză, în care firul roșu exprimă două suflete care se găsesc în această viață, Alina Eremia reușește, din nou, să surprindă din punct de vedere muzical.

O apariție surpriză în videoclip este Edi, iubitul artistei, pe care Alina și-a dorit mult să îl aibă alături să contureze și mai bine povestea de dragoste.

,,Dacă fiecare piesă pe care o lansez este specială pentru mine, ”Noi” are ceva în plus și nu pentru că este cea mai recentă, dar, total neintenționat și probabil din subconștient, se inspiră din viața mea și mai exact, perioada în care l-am întâlnit pe Edi, iubitul meu. De aceea, mi-am și dorit să fie prezent în videoclip, pentru că întărește și mai mult mesajul și face totul autentic. Am trăit pe pielea mea faptul că iubirea îți dă speranță. Le mulțumesc tuturor celor implicați”, a spus Alina Eremia.

Rezultatul este o muncă de echipă, iar Alina le mulțumește tuturor celor implicați: lui Alex Pelin și Alex Turcu alături de care a scris piesa, băieților de la NGM Creative (Bogdan Păun și Alexandru Mureșan), Andra Marta și Cristina Poszet (script), Loops Production, care au redat în imagini povestea.”