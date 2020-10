Ariana Grande lansează videoclipul piesei Positions

La doar o săptămână după ce şi-a anuntat fanii ca va lansa un nou album, Ariana Grande a lansat pe 23 octombrie prima piesă de pe următorul său material - „positions”.

Comunicat de presa: „positions” prezintă armoniile caracteristice superstarului pop și marchează prima ei lansare solo de la albumul lansat in 2019, „thank you, next”. De atunci, Ariana a lansat mai multe colaborări remarcabile, inclusiv „Rain on Me” cu Lady Gaga, „Stuck with U” cu Justin Bieber și „boyfriend” cu Social House.



Videoclipul ce însoţeşte single-ul este regizat de Dave Meyers şi o înfătişează pe Ariana Grande ocupând cea mai înaltă poziţie din stat, locul său de muncă fiind celebra Casă Albă, unde artista încearcă sa facă față tuturor provocărilor ce vin cu acest job, preşedinta Statelor Unite Ale Americii, arătând extrem de elegant în fiecare moment al vietii sale.