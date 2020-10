Cum sa ii asculti eficient pe cei din jurul tau atunci cand au nevoie de tine: 3 sfaturi de la un psiholog

2020 a fost si este in continuare un an plin de semne de intrebare, iar cei din jur au din ce in ce mai multa nevoie de intelegere si sprijin.

Cu siguranta, ti s-a intamplat de cel putin cateva ori, in acest an, ca prietena ta cea mai buna, mama sau o ruda sa iti povesteasca momentele dificile prin care trece. Fara indoiala, ti-ai dorit sa asculti cu atentie si sa poti fi de folos cat de mult se poate. Intr-adevar, nimanui nu ii este usor sa faca fata schimbarilor constante, atmosferei tensionate si mediului instabil. De aceea, a ne asculta reciproc si a ne intelege este esential in aceasta perioada. Dar ce inseamna sa asculti activ si eficient pe cineva? Psihoterapeutul Ali Mattu explica si te invata cum ii poti asculta pe ceilalti ca un psiholog! 1. Reformuleaza informatia pe care tocmai ai auzit-o, cu propriile tale cuvinte. Stii acel moment cand cineva tocmai a terminat de povestit ceva trist si nu stii cum sa reactionezi sau ce sa spui in continuare? Ei, bine, cea mai sigura optiune este sa repeti informatiile pe care tocmai le-ai auzit, dar folosind propriile tale cuvinte. Stii acel moment cand cineva tocmai a terminat de povestit ceva trist si nu stii cum sa reactionezi sau ce sa spui in continuare? Ei, bine, cea mai sigura optiune este sa repeti informatiile pe care tocmai le-ai auzit, dar folosind propriile tale cuvinte.