INNA compune muzică în Dance Queen’s House 3 săptămâni, iar fanii vor putea urmări pe YouTube experiența

De astăzi, INNA începe o sesiune muzicală care se numește ”Dance Queen’s House”, care va dura 3 săptămâni într-o casă spectaculoasă în afara Bucureștiului.

comunicat de presa: Alături de artistă vor fi Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și wrs, producători și songwriteri cu care INNA a lansat hituri precum ”Ruleta”, ”Iguana”, ”RA”, ”Tu Manera”, ”Discoteka”, ”Gimme Gimme”, ”Heaven”, ”Sun is Up”. În cele 3 săptămâni, împreună cu aceștia, INNA va compune și va lucra piese noi.

Toate momentele care au loc în casă, procesul creativ vor fi prezentate fanilor într-un daily vlog care va apărea pe canalul de YouTube al INNEI care are peste 6.2 milioane de abonați, dar și pe Instagram (2.9 milioane de followers) și Facebook (peste 10 milioane de fani).

În urma acestei sesiuni, vor rezulta mai multe piese, dar 5 dintre acestea vor fi lansate într-un EP care va purta chiar numele ”Dance Queen’s House”.

””Dance Queen’s House” este un proiect care mă entuziasmează, pentru că îmi place să merg la studio să compun piese și este cu atât mai plăcut să locuim toți într-o casă și să ne bucurăm de muzică și de timp petrecut împreună”, a spus INNA.

Pentru siguranță și pentru ca totul să aibă loc în condiții de respectare a normelor de protecție împotriva COVID-19, toți cei prezenți în ”Dance Queen’s House” au fost testați în prealabil.

INNA este unul dintre cei mai de succes artiști români, cu o carieră internațională care include colaborări cu J Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull, Farina, cu piese care au cucerit topurile din lume precum ”Ruleta”, ”Sun is Up”, ”Hot”, ”Cola Song”, ”Iguana”.

”Dance Queen’s House” este un proiect susținut de LIDL, BURN, Banca Transilvania, Teilor, Obsentum, Best Value, OK Medical.