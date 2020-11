5 zodii care nu reusesc sa aiba o relatie la distanta

O legatura la distanta este o provocare extrema pentru unele zodii. Cu toate eforturile lor, dragostea nu e de ajuns pentru a salva relatia.

Chiar daca se straduiesc din rasputeri, de multe ori nu pot decat sa vada cum dragostea lor se destrama si tot ceea ce au cladit se naruieste ca un castel de nisip.

Adevarul e ca distanta fizica pune la incercare orice relatie. Dar unele zodii sunt incapabile sa treaca peste senzatia de departare, scrie Thought Catalog. Iata cine are cele mai mari probleme de acest gen:

Nativul din aceasta zodie face tot ce poate, dar nu rezista mult timp departe de persoana pe care o iubeste. In cele din urma, accepta sa se sacrifice de dragul omului la care tin atat de mult, dar are momente in care simte ca se sufoca fara dragostea lui.

foto main: pink panda, Shutterstock