Tudor Bilețchi lansează Un minut

După ce a surprins și a cucerit jurații cu timbrul său vocal în urmă cu trei ani la „Vocea României” și a făcut parte din echipa lui Smiley, Tudor Bilețchi lansează primul single din carieră.

comunicat de presa:

„Un minut” dezvăluie povestea unei iubiri în care regretul și dorința de a timpul înapoi măcar pentru o secundă acaparează sufletul. „Vreau să-mi amintești tu tot ce-am pierdut, mai dă-mi o secundă, mai dă-mi un minut” sunt versurile ce rămân întipărite în minte de la prima ascultare.

“«Un minut» a început cu refrenul, nu cu strofa, așa cum se obișnuiește. Acum doi ani, am început să lucrez la piesă, aveam începutul refrenului în cap de câteva zile și nu mă puteam gândi la altceva. Am luat chitara și am dat frâu liber inspirației. După ce am participat la show-ul «Vocea României», am fost remarcat de producătorul muzical, Mădalin Roșioru, căruia i-a plăcut foarte mult timbrul meu și m-a întrebat dacă știu să compun muzică. I-am arătat refrenul și mi-a propus să lucrez la această piesă cu Florian Rus și Ionut Marius Vasilache de la DeMoga Music. Ne-am înțeles din prima și împreună am creat acest single. Sper foarte mult să vă placă și să vă regăsiți în ea”, spune artistul.

Tudor Bilețchi a studiat la Chișinău liceul de muzică, secția canto popular, iar talentul l-a moștenit de la bunicul lui care a fost dirijor de fanfare și de la mama lui, care conduce un ansamblu folcloric. Tudor este îndrăgostit de muzică și toate activitățile lui se învârt în jurul acestui domeniu. Printre pasiunile sale se numără și pianul, chitara, saxofonul și fluierul.