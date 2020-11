Dora Gaitanovici lansează piesa Doar Eu

Dora Gaitanovici, cântareață și compozitoare, ne încântă din nou cu delicațetea, sensibilitatea și talentul său incontestabil, expuse în noul single - “Doar Eu”.

comunicat de presa: În noua piesă, Dora surprinde publicul cu o nouă valență, aptitudinea de a cânta la flaut. Compusă pentru prima oară la vârsta de 14 ani, “Doar Eu” capătă acum o formă finală și este prezentată publicului.

Piesa este compusă și produsă in totalitate de Dora Gaitanovici, iar la versuri a fost ajutată de către Alfred Vasilescu. Clipul este regizat de Codruț Bulfan, după un concept al tinerei artiste și o surprinde pe Dora într-un cadru idilic, la apus, printre cadre filmate în oraşul său natal, Buzău, scoțând la suprafață şi latura ei actoricească.

“"Doar eu" este cântecul care mă definește! Am pus în el pasiunea pentru frumos, pentru artă, pentru muzică și pentru viață....L-am conturat la 14 ani, l-am cântat cu drag în prima lui formă, acum a venit vremea să îi pun haine noi, pentru că între timp... ne-am schimbat!” – declară Dora.



Dora Gaitanovici are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști.

Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică. În prezent, Dora este studentă în cadrul Universității de Muzică din București. La începutul acestui an, Dora Gaitanovici a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alături de band-ul său, dar și un recital la Cerbul de Aur, unde a cântat alături de Bodo de la Proconsul. Primele piese lansate oficial sunt “El nu ma vrea”, “Colț de lună” și “Eu te las” (in colaborare cu What’s UP).