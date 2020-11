BENEE a lansat astazi albumul de debut - Hey u x

BENEE, artista care ne-a cucerit cu hitul "supalonely", senzatia neozeelandeză distinsă cu discul de platină, își lansează astăzi albumul de debut, "Hey u x"!

comunicat de presa: „Hey u x” sună ca un album clasic de pop alternativ, pierdut in Generatia X si regasit in Generatia Z.

Asculta aici albumul: https://umusic.lnk.to/BeneeHeyUxAlbumPR

Amestecând genuri muzicale asa cum doar BENEE poate sa o faca, albumul se remarcă printr-o serie de colaborări cu nume importante din industria muzicală, printre care Lily Allen, Grimes, Flo Milli, Gus Dapperton, Mallrat, Kenny Beats, Bakar și Muroki și a fost deja lăudat de cei criticii muzicali pentru complexitatea sound-ului. Albumul a fost produs de Josh Fountain, iar coperta a fost creată de artistul californian Terry Hoff.

BENEE spune că albumul este un amestec de sunete, în mod deliberat, eclectice. „Scriu muzică pentru un om care ascultă muzică. Vreau ca ascultătorii să se simtă cât mai conectați cu mintea mea. L-am numit „Hei u x” ca un mesaj pe care îl trimiți unui prieten”, spune artista.

Tot astăzi, BENEE ne dezvăluie și videoclipul oficial al noului ei single „Kool”. Realizat în colaborare cu producătorii jocului video The Sims 4 (Electronic Arts), BENEE devine un „Sim”, cu cristalul verde strălucitor „Plumbob” deasupra ei. În imagini asemănătoare jocului, apar nenumărate schimbări de ținute, în timp ce BENEE rătăcește prin casă controlându-și propriul Sim de la distanță. Chitara cu sound-ul specific stilului anilor nouăzeci, linia de bas super slick și ritmul care te face să „jam with it” oferă coloana sonoră perfectă pentru aventura ei din jocul The Sims.

Despre „Kool”, BENEE ne spune, „piesa este despre unii oameni pe care îi cunosc și care par a fi cool fără efort. Se pare că sunt acel gen de oameni care spun întotdeauna ceea ce trebuie.”

Stella Rose Bennett, cunoscută publicului sub numele BENEE, a crescut în Auckland, Noua Zeelandă, ascultând, încă de la o vârstă fragedă, rap pe Soundcloud, balade de despărțire marca James Blake și artiști experimentali precum Bjork, Groove Armada și Radiohead.

Hitul ei de succes „Supalonely” este certificat Platinum în opt țări, inclusiv SUA. În Australia, „Supalonely”, „Glitter” și „Soaked” au primit toate discul de Double Platinum, iar „Evil Spider” și „Find an Island” au primit discul de aur. În plus, BENEE a fost desemnată Apple Up Next Artist în iulie 2020, a fost nominalizată la MTV VMA „Push Best New Artist” 2020, MTV EMA „Best Push” Artist 2020, E! People's Choice Awards - Cel mai nou artist al anului 2020 și nominalizată la premiile Aotearoa Music Awards din Noua Zeelandă, în 2020, la categoriile „Single-ul anului”, „Cel mai bun artist solo” și „Cel mai bun artist pop”.

Hey u x TRACKLIST

“Happen To Me”

“Same Effect”

“Sheesh” feat. Grimes

“Supalonely” feat. Gus Dapperton

“Snail”

“Plain” feat. Lily Allen & Flo Milli

“Kool”

“Winter” feat. Mallrat

“A Little While”

“Night Garden” feat. Kenny Beats & Bakar

“All The Time” feat. Muroki

“If I Get To Meet You”

“C U”