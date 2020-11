Eric Blake lanseaza single-ul Dance With Me

Eric Blake are o invitaţie la dans pentru voi. Tânărul artist lansează single-ul „Dance With Me”, piesa prin care îşi face debutul în muzica.

comunicat de presa:

"Am început să lucrez cu producătorul Alexandru Radu la sfârșitul lunii februarie a acestui an. Împreună am scris piesa mea „Dance With Me" și alte melodii pop. Am înregistrat versiunea finală a piesei în august și, tot atunci, am filmat și videoclipul. În acest moment, lucrăm la mai multe piese Pop, pe care abia aștept să le lansez" - declară Eric Blake.

Melodia „Dance With Me”, un track inspirat din pop-ul anilor 80, este compusă de catre Eric Blake, Alexandru Radu şi Raluca Jilaveanu.

Născut în Bucuresti, în anul 2003, Eric este un adolescent care locuieşte, în prezent, în Germania şi care, în 2016, a fost unul dintre finaliştii emisiunii concurs The Voice Kids Germania. Legăturile sale cu muzica au început la o vârstă fragedă, când a început să asculte o varietate de stiluri muzicale, pop, rock, R&B, soul, swing, jazz. De la şase ani a început lecţiile de pian, timp de câţiva ani, ca apoi să urmeze lectii de canto alături de un antrenor vocal.

Înainte de a urca pe scena The Voice Kids, pentru auditii, a primit un mesaj video de la unul dintre idolii săi, Robbie Williams, care l-a felicitat pentru faptul că a participat la audiții și că a interpretat live piesa „Let Me Entertain You”.