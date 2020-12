INNA lansează albumul Heartbreaker: 10 piese compuse în 3 săptămâni în Dance Queen’s House

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii INNEI: artista lansează albumul ”Heartbreaker” care include 10 piese obținute în urma sesiunii Dance Queen’s House.

comunicat de presa:

INNA a stat izolată 3 săptămâni într-o casă alături de cei mai apreciați songwriteri și producători: Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli și a compus cu ei pentru piesele pe care publicul le poate asculta în premieră pe YouTube-ul artistei.

Cele 10 piese se numesc ”Maza Jaja”, ”Heartbreaker”, ”One Reason”, ”Flashbacks”, ”You and I”, ”Beautiful Lie”, ”Gucci Balenciaga”, ”Sunset Dinner” și ”Thicky” și pot fi ascultate aici.

”Sunt entuziasmată să vă prezint albumul ”Heartbreaker”! A fost o lună plină de muzică, de sesiuni, dar și de distracție, o lună creativă în care au ieșit 10 piese care sper să vă bucure! Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din nebunia Dance Queen’s House și care au contribuit la albumul ”Heartbreaker”. For the love for EDM! a spus INNA.

Albumul ”Heartbreaker” va fi disponibil pe magazinele digitale pe 4 decembrie.

Fanii au fost în Dance Queen’s House zilnic prin intermediul vlogurilor postate zilnic pe YouTube-ul INNEI cu peste 6.2 milioane de abonați, dar și pe Instagram (2.9 milioane de followers) și Facebook (peste 10 milioane de fani). Vlogurile au fost traduse în engleză și spaniolă.

INNA este unul dintre cei mai de succes artiști români, cu o carieră internațională care include colaborări cu J Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull, Farina, cu piese care au cucerit topurile din lume precum ”Ruleta”, ”Sun is Up”, ”Hot”, ”Cola Song”, ”Iguana”.