Shawn Mendes lansează al patrulea material discografic din carieră, Wonder

Shawn Mendes a lansat pe 4 decembrie 2020 cel de-al patrulea album de studio, "Wonder".

comunicat de presa: Ascultă aici materialul: https://umusic.lnk.to/ShawnMendesWonderAlbumPR

Shawn a co-produs albumul împreună cu Kid Harpoon (Harry Styles) și Nate Mercereau, iar la compoziţie a lucrat alaturi de Scott Harris şi Frank Dukes, câștigător al premiului GRAMMY; albumul îl prezintă şi pe Anderson .Paak la tobe, pentru piesa „Teach Me How To Love”.

Shawn a lansat anterior single-urile „Wonder” și „Monster (Shawn Mendes și Justin Bieber)”, extrase de pe album.

Pe 6 decembrie, Shawn va susține un concert caritabil live, Wonder: The Experience, in cadrul seriei American Express UNSTAGED, pentru a sărbători lansarea Wonder.

Recent, Shawn și managerul său, Andrew Gertler, s-au asociat cu Netflix şi au lansat documentarul „IN WONDER” la nivel mondial, pe 23 noiembrie.

Primul documentar de lung metraj, o selecție de evenimente speciale, de la aclamatul regizor de videoclipuri muzicale Grant Singer (The Weeknd, Lorde, Sam Smith ), este un portret al vieții lui Mendes, relatând ultimii ani ai ascensiunii și călătoriei sale. Documentarul este produs executiv de către Andrew Gertler, Shawn Mendes și Ben Winston.

Albumul "Wonder" este deja foarte apreciat de către fani, dar şi de către critici, care au declarat:

„Pe al patrulea album, care contine 14 piese, Shawn Mendes este fresh, măreț, intens și captivant. Este sunetul unui bărbat îndrăgostit total.” – AP

„Un amestec convingător de pasiune tinerească și agonie de vârstă majoră”. – Rolling Stone

„Shawn Mendes crește si strălucește pe Wonder.” – Entertainment Weekly

„Wonder se simte mai degrabă ca o experiență cinematografică decât ca un alt album pe raft. Este o dovadă palpabilă că Mendes s-a născut pentru a crea muzică ”- US Weekly

Wonder Track List:

1.Intro

2.Wonder

3.Higher

4.24 Hours

5.Teach Me How To Love

6.Call My Friends

7.Dream

8.Song For No One

9.Monster w/Justin Bieber

10.305

11.Always Been You

12.Piece Of You

13.Look Up At The Stars

14.Can’t Imagine

Cântăreț si compozitor, Shawn Mendes, a lansat cel de-al treilea album, material cu titlu omonim, în mai 2018. Albumul, certificat cu platină, a debutat pe locul 1 în Billboard 200 Chart. A ajuns pe locul 1, pe iTunes, în peste 80 de țări imediat după lansare. Albumul a devenit unul dintre cele mai bine vândute debuturi în 2018 și a făcut din Shawn al treilea cel mai tânăr artist solo care a avut vreodată trei albume #1, consecutiv.

Shawn a fost nominalizat la două categorii pentru a 61-a ediție a premiilor GRAMMY®, inclusiv „Cântecul anului” pentru „In My Blood” și „Cel mai bun album vocal pop” pentru SHAWN MENDES. Recent, Shawn a fost nominalizat la GRAMMY, alături de Camila Cabello, pentru colaborarea „Señorita”. Shawn are aproape 50 de miliarde de stream-uri la nivel mondial și 8,6 miliarde de vizionări la videoclipurile lansate.

În 2019, Shawn a lansat Fundația Shawn Mendes, care încearcă să inspire publicul lui Shawn, generația de tineri de astăzi - să afle despre acele cauze care îi pasionează și să îi ajute să-și folosească vocea pentru a aduce o schimbare lumii.