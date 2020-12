The Weeknd celebreaza aniversarea primului an de Blinding Lights cu un remix alaturi de Rosalia

“Blinding Lights” a fost numita piesa #1 Billboard R&B/Hip-Hop din 2020, piesa #1 Billboard Hot R&B din 2020 si a petrecut del mai mult timp in top – 34 de saptamani, piesa #1 Billboard R&B/Hip-Hop pentru vanzarile digitale din 2020 si piesa #1 Billboard R&B pentru streaming-uri in 2020.

comunicat de presa: Pentru a celebra aniversarea de un an, The Weeknd si Rosalia fac echipa pentru remixul piesei “Blinding Lights”, track ce face parte de pe al patrulea album al artistului – “After Hours”. Duo-ul a lansat si un lyric video, cu imagini de la photo shooting-ul celor doi, regizat de Dylan Coughram.

Asculta aici albumul "After Hours": https://umu.lnk.to/AfterHoursDeluxePR

“Blinding Lights” a primit certificatul RIAA Platinum in mai putin de 4 luni de la lansare si a doborat numeroase recorduri de la lansarea sa, pana in acest moment. Piesa detine cele mai multe saptamani pe primiele 5 pozitii ale topului Billboard Hot 100 (33 de saptamani), dar si in primele 10 pozitii (41 de saptamani) si a petrecut 52 de saptamani in topul Hot 100, primind premiul Billboard pentru “Top Hot 100 Song of 2020”. De asemenea, “Blinding Lights” este cea mai ascultata piesa de pe Spotify, la nivel global, in 2020 si ramane pe locul 1 pe radio in Top 40 – a saptea saptamana – devenind cea mai longeviva piesa din istoria Top 10 – 39 de saptamani si numaratoarea continua.

“Blinding Lights” a fost numita piesa #1 Billboard R&B/Hip-Hop din 2020, piesa #1 Billboard Hot R&B din 2020 si a petrecut del mai mult timp in top – 34 de saptamani, piesa #1 Billboard R&B/Hip-Hop pentru vanzarile digitale din 2020 si piesa #1 Billboard R&B pentru streaming-uri in 2020.

“In circumstante imaginabile, lansarea albumului lui The Weeknd – “After Hours” a avut un impact istoric la nivel mondial. “Blinding Lights” a castigat respectul comunitatii muzicale din toata lumea si va ramane pentru totdeauna ca una dintre cele mai importante piese ale acestei generatii.” – spune Monte Lipman CEO al Republic Records.

Dupa ce a luat decizia sa lanseze al patrulea album, “After Hours”, in timpul acestor momente de incertitudine in lume, materialul a debutat pe prima pozitie a topului Billboard Top 200, unde a stationat patru saptamani. Dupa lansare, albumul a doborat recordul de streaming-uri, pentru un album R&B si a devenit cel mai ascultat album R&B din 2020. De asemenea, a fost primul album care a stat pe prima pozitie a topului Billboard 200 pentru patru saptamani consecutiv, din 2018 pana in prezent. The Weeknd devine primul artist care conduce, in acelasi timp, topurile Billboard 200, Billboard Hot 100, Billboard Artist 100, Hot 100 Songwriter si Hot 100 Producers cu albumul “After Hours”.

“Blinding Lights” a dominat radioul in 2020 si a acumulat numeroase distinctii. Piesa a devenit cea mai longeviva in Top 10 Mediabase din istorie, cel mai mult timp petrecut pe locul 1 in Top 40 in 2020 si cele mai multe saptamani - 20 pe locul unu in topul Hot AC.