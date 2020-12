NICO si Connect-R ne aduc Magia de Craciun in prima lor melodie impreuna

NICO pastreaza traditia de a prezenta in fiecare an o melodie dedicata Craciunului, plina de bucurie si, totodata, incarcata de emotia celei mai frumoase perioade din an.

comunicat de presa: Artista lanseaza o piesa plina de optimism si invaluita de magia Craciunului, alaturi de Connect-R. Si cum sarbatorile de Craciun sunt si despre familie, cei doi artisti le au alaturi, in videoclip, pe fetele lor, Alexandra Matei si Maia Mihalache.



Melodia este compusa de catre Laurentiu Matei, cu versuri de Ovidiu Iordache, iar videoclipul este regizat de catre Silviu Mindroc si surprinde elementele unui Craciun de vis: brad, familie, dans, bucurie, cadouri, zambete si imbratisari. Pana la urma, aceasta este „Magia de Craciun". NICO imbina cu succes cariera muzicala cu scena teatrului, iar la inceputul anului 2020 a adus spectacolul "Zaraza" pe scena Teatrului National din Bucuresti. In plus, tot anul acesta a participat in cadrul emisiunii concurs – "Asia Express", alaturi de fiica sa, Alexandra, iar in urma cu cateva luni a lansat melodia "Esti liber", o piesa despre curajul de a merge mai departe in viata, in videoclipul careia le-a avut alaturi pe artistele Nicole Cherry, Adda, Amna, Misha si pe fiica sa, Alexandra Matei. Recent, NICO a lansat „Trenul vietii", o melodie in care ne aminteste ca viata este ca o calatorie cu trenul; urcam si coboram des, exista accidente, surprize placute la unele statii si tristete la altele, important este sa ne bucuram de calatorie.