Numerologie pentru Decembrie, cea mai puternică lună a anului 2020. Încheiem anul care a schimbat vieți

Suntem pe punctul de a încheia acest an care a schimbat vieți și să intrăm în 2021, un an universal al schimbărilor, al dezvăluirilor și al surprizelor. Însă, mai avem o lună de răbdat.

Mai departe de suferință, mai aproape de divinitate. Cum arată luna Decembrie în numerologie?

2020 a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru mulți dintre noi - poate chiar cel mai dur.

Numerologic vorbind, 2020 are cifra 4. Conform numerologiei, 4 are legătură cu noi începuturi. A fost o perioadă solicitantă în care scurtăturile de la punctul A la punctul B au fost literalmente imposibile. A fost un an de blocaje, de eforturi irosite însă, după cum indică 4, era important să trecem prin toate acestea pentru a crește și a deveni cea mai bună versiune a noastră.

4 este, de asemenea, cifra care este strâns legată de sănătate - lucru cu care mulți dintre noi s-au luptat în cursul anului 2020.

Suntem pe punctul de a încheia acest an care a schimbat vieți și să intrăm în 2021, un an universal al schimbărilor, al dezvăluirilor și al surprizelor. Însă, mai avem o lună de răbdat.

Luna decembrie are cifra 7 și este, fără doar și poate, cea mai spirituală lună din 2020. Iată la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă.

Cifra norocoasă 7

Cifra 7 face parte din seria cifrelor norocoase. După popularul 11 (cu toții știm cât de important este în numerologie), 7 este următorul cel mai spiritual număr din numerologie. Datorită acestuia avem tendința de a ne adânci în nivelurile vieții - avem șansa să învățăm, să ne educăm, să găsim scop și sens.

Potrivit numerologiei, luna decembrie va fi o lună plină de revelații și treziri spirituale.

Mulți dintre noi nu vom urmări intenționat adevăruri mai profunde, însă ne vom găsi drumul în viață. O simplă conversație cu oamenii dragi sau câteva clipe petrecute singuri pot stârni gânduri și idei de neimaginat.

Cifra 7 este renumită pentru aprecierea singurătății care aduce pace și contemplare. Dacă ne simțim un pic antisociali, acesta ar putea fi singurul motiv. Nu trebuie să ne simțim vinovați pentru că preferăm să petrecem mai mult timp singuri.

Universul este de partea noastră

Este momentul să acceptăm energiile spirituale intense ale lunii decembrie deoarece de data aceasta Universul lucrează în favoarea noastră. Este momentul să începem să lucrăm la noi înșine, să acceptăm adevărurile care sunt deja acolo, să ne înțelegem mai bine și să descoperim sensul vieții.

2020 a fost un an dulce-amar care ne-a învățat mai mult decât ne-am așteptat vreodată. Cel mai bun lucru pe care îl putem face în această lună este să nu ne opunem dorinței divinității.... ci să ne lăsăm purtați de val astfel încât tranziția către 2021 să fie una ușoară și naturală.

foto main Bruce Rolff, Shutterstock