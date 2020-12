Stelute cu scortisoara, desertul perfect pentru Craciun: Ai nevoie numai de 5 ingrediente!

Cauti o reteta foarte simpla de desert festiv? Este ziua ta norocoasa!

Poate ca nu iti place sa stai in bucatarie ore intregi sau nu ai la dispozitie timpul necesar pentru a prepara un meniu elaborat de sarbatori. Totusi, esti in cautarea unui desert pentru Craciun care sa incante pe toata lumea, de la cei mici la cei mari.

In acest caz, ce ai spune de niste biscuiti fragezi si crocanti in acelasi timp, cu aroma subtila de portocala si cardamom? Nu contin gluten, au foarte putin zahar si pot fi gata in maximum o ora!

Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

200 grame faina de migdale sau migdale date prin blender70 grame zahar pudrao lingura de scortisoara macinata1/2 lingurita de cardamom

foto main 8H, Shutterstock