Feli canta Vantul bate, o piesa-oglinda despre dragostea de femeie

Cea de-a opta felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste

comunicat de presa:

Feli lanseaza „Vantul bate”, o piesa despre iubirea si familia ei de astazi, care poate fi oglinda tuturor povestilor de dragoste traite de orice indragostit implinit. Cea de-a opta felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, „Vantul bate” a fost compusa de Feli, la studiourile HaHaHa Production, intr-o seara ploiasa, cu vant puternic, care a inspirat-o pe Feli sa cante despre toate cele 4 anotimpuri traversate cu dragoste si Luna alaturi de iubitul ei.

„Atunci am avut un moment in care mi-am vazut povestea de dragoste ca pe un tablou complet. Poate parea prea romantic si siropos, insa asa imi vad eu sentimentele si, cel mai probabil, nu simt nimic mai special decat toate femeile care iubesc cu bune si cu rele in relatia lor. Imi doresc ca oricine asculta „Vantul bate” sa simta ca este despre povestea lui, despre dragostea lui, despre visul de „impreuna” al oricarui indragostit”, isi povesteste Feli misiunea cu care si-a creat cea mai recenta felie din jurnal.

Fie ca-si simt iubirea asemeni lui Feli, ca pe o nunta in cer, in care stelele si-au dat mana, iar Luna a zambit larg in timp ce a cununat-o cu alesul din cer, fie ca este simtita mai simplu sau mai dramatic, dragostea trebuie primita si privita cu recunostinta de orice indragostit, indiferent de etapele mai bune sau mai grele prin care trece. „In cazul meu, intalnirea cu iubirea a insemnat si aparitia Norei Luna, fetita pe care mi-am dorit-o dintotdeauna si am simtit sa cant despre aceasta implinire, asa cum imi doresc ca oricine asculta „Vantul bate” sa simta ca se uita intr-o oglinda si ca-si exprima prin ea propriile sentimente”, isi povesteste Feli imboldul personal care a inspirat-o in a scrie cea de-a opta felie din jurnalul #Felidinpoveste in care isi canta povesti marcante din viata si formarea ei ca om si ca artist.

Co-productie HaHaHa Production si Cat Music, „Vantul bate” are versurile scrise de Feli, muzica compusa de Feli, Florin Boka, Lucian Nagy, Serban Cazan si Emilian Nechifor, productia realizata de Florin Boka, Lucian Nagy si Serban Cazan si mix&maxerul realizat de Florin Boka. Dupa primele 7 piese autobiografice, de pe albumul „Feli din poveste”, lansate pana acum cu rasunet si succes rapid pe online si radio de catre Feli - „Omule, deschide ochii”, „Frunze cad”, „Cand rasare soarele”, „Ma striga mama”, „Sus pe munte”, ”Banii n-aduc fericirea” sau „Du-te, dorule” - proaspat lansata felie de viata „Vantul bate”, completeaza paleta de trairi si povesti reale care ii contureaza artistei Feli drumul uman si muzical parcurs pana astazi.