Wonder, al patrulea album lansat de catre Shawn Mendes debuteaza pe primul loc in topul Billboard 200

Shawn Mendes se alatura lui Elvis Presley si Justin Bieber, in topul artistilor care au debutat pe prima pozitie in topul Billboard cu patru albume, consecutiv. Shawn este al treilea artist care obtine acest record pana la varsta de 22 ani.

comunicat de presa:

Artistul nominalizat la GRAMMY-uri si premiat cu numeroase discuri de platina, Shawn Mendes, ajunge pe prima pozitie a topului Billboard 200 cu cel de-al patrulea album al sau, “Wonder”, lansat pe 4 decembrie 2020.

Albumul are deja peste 600 de milioane de stream-uri la nivel global, care se adauga la cele peste 50 de miliarde pe care Shawn le are in total.

Saptamana trecuta, Shawn si-a surprins fanii cu albumul “Wonder Deluxe”, ce contine doua piese in plus fata de cel standard, “The Christmas Song”, alaturi de Camila Cabello si coverul pentru piesa “Can’t Take My Eyes Off You (BBC Live Version), de asemenea versiunea acustica si remixul lui Surf Mesa pentru “Wonder” si sase variante live pentru “Wonder”.

Odata cu lansarea piesei "The Christmas Song", Shawn Mendes a anuntat si o campanie sociala, care se va desfasura in perioada 5-31 decembrie 2020 si care consta in donarea a 10.000 de dolari la fiecare 10 milioane de stream-uri adunate pentru melodie. Toate fondurile stranse vor fi donate catre Feeding America, prin intermediul The Shawn Mendes Foundation.

Urmareste aici #TheChristmasSong:

Shawn Mendes a sustinut un concert online live, “Wonder: The Experience”, ce poate fi gasit pe canalul sau de YouTube. Artistul a mai cantat piesele de pe album la The Late Late Show cu James Corden, The Tonight Show cu Jimmy Fallon si la BBC Radio 1 Live Lounge. Shawn a interpretat “Wonder” pe scena American Music Awards, unde a cantat si pentru prima oara “Monster”, alaturi de Justin Bieber.

Nomninalizat la GRAMMY-uri, compozitorul si cantaretul nascut in Toronto, Shawn Mendes, a lansat mult asteptatul album “Wonder”, al patrulea din cariera, pe 4 decembrie 2020. Albumul anterior, cel de-al treilea, lansat in mai 2018, a primit discul de platina si a debutat pe primul loc in topul Billboard 200. Acesta a ajuns pe prima pozitie pe iTunes in peste 80 de tari si a devenit unul dintre cele mai bine vandute albume din 2018 si l-a facut pe Shawn al treilea cel mai tanar artist solo care are trei albume pe prima pozitie.

Recent, Shawn a fost nominalizat pentru “Best Pop Duo/Group Performance” cu single-ul “Señorita” alaturi de Camila Cabello. Aceasta piesa a debutat pe prima pozitie pe iTunes la nivel mondial si a doborat recordul pentru cel mai mare duet pe Spotify, devenind cea mai ascultata piesa pe Spotify in 2019. Hit-ul s-a clasat pe prima pozitie in topul Billboard Hot 100 si in top 40.

De-a lungul carierei, Shawn Mnedes a obtinut trei albume ce au debutat, consecutiv, pe prima pozitie a topurilor; trei albume premiate cu discul de platina si 11 single-uri. Acesta a vandut peste 27 de milioane de albume, 242 de milioane de single-uri si a strans peste 50 de miliarde de stream-uri la nivel global si peste 9 miliarde de vizualizari de YouTube.