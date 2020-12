Kid Cudi lanseaza albumul Man On The Moon lll: The Chosen

Dupa 10 ani, una dintre cele mai mari trilogii din hip-hop, ajunge la ultimul capitol. Kid Cudi dezvaluie mult asteptatul album, al saptelea din cariera si al treilea din seria sa legendara, “Man On The Moon” – “Man On The Moon lll: The Chosen”.

Asculta aici: https://umusic.lnk.to/KidCudiManOnTheMoonIIIPR

Odata cu albumul, Kid Cudi lanseaza si piesa “She Knows This”, prima parte dintr-un scurtmetraj de doua secvente, ce include piese din album si este regizat de incomparabilul Nabil, care a mai lucrat cu nume mari din industria muzicala internationala.

“Man On The Moon lll: The Chosen” se ridica la nivelul primelor doua albume, ba chiar ridica stacheta.

Kid Cudi revine cu 18 piese noi si invitati de top cu care colaboreaza. Printre acestea se numara piesele “Show Out” feat. Pop Smoke si Skepta, “Lovin’ Me” feat. Phoebe Bridgers si “Rockstar Knights” feat. Trippie Redd.

Kid Cudi vine si cu alte noutati; acesta a co-fondat recent propria companie de productie si management muzical “Mad Solar”.

Primul album din trilogie, “Man On The Mood: The End of Day” a fost lansat in 2009 si a fost premiat cu doua discuri de platina, a primit trei nominalizari la premiile GRAMMY si a primit un loc in topul Rolling Stone – “500 Greatest Albums of All Time”. Un an mai tarziu, Cudi lanseaza “Man On The Moon ll: The Legend of Mr. Rager”, ce a ajuns pe locul 3 in topul Billboard 200 si a fost premiat cu discul de platina. Publicul din intreaga lume a cerut si a treia parte din aceasta trilogie timp de un deceniu, iar acum Kid Cudi lanseaza “Man On The Moon lll: The Chosen”.

TRACKLIST – Man On The Moon lll: The Chosen

1. Beautiful Trip

2. Tequila Shots

3. Another Day

4. She Knows This

5. Dive

6. Damaged

7. Heaven On Earth

8. Show Out Featuring Pop Smoke and Skepta

9. Solo Dolo, Pt. III

10. Sad People

11. Elsie's Baby Boy (flashback)

12. Sept. 16

13. The Void

14. Lovin' Me Featuring Phoebe Bridgers

15. The Pale Moonlight

16. Rockstar Knights Featuring Trippie Redd

17. 4 Da Kidz

18. Lord I Know