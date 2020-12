Cele mai așteptate 21 de cărți pentru 2021

2020 a fost un altfel de an, cu provocări complet diferite, dar ne bucurăm că, deși a fost greu pentru toată lumea, iubitorii de lectură, mari și mici, au ales să călătorească în cărți și s-au putut delecta cu aventuri magice.

comunicat de presa: Pentru ei, Grupul Editorial Corint are în pregătire pentru anul viitor o listă bogată de cărți de ficţiune şi non-ficţiune pentru toate vârstele și toate gusturile. Dintre acestea, vă prezentăm cele mai așteptate 21 de titluri care cu siguranță vor influenţa modul de gândire în 2021.

Din colecția Corint Istorie – Autori Români vă dezvăluim patru titluri pentru 2021.

Piano Man în Casa Războiului. Însemnări din Irak și Afganistan de Cătălin Gomboș. Este o carte de amintiri din perioada în care autorul, în prezent jurnalist la Radio România, a fost corespondent de război în timpul Războiului din Irak și a evenimentelor din Afganistan, din perioada 2003–2008. În același timp, este și o lucrare de analiză despre geopolitica Orientului Mijlociu, domeniu în care autorul este unul dintre cei mai buni specialiști din România. Are un stil plăcut, alert, comparabil cu al lui Richard Engel, autorul american publicat recent în Colecția Istorie.

Stalin și poporul rus… Democrație și dictatură în România contemporană de Gheorghe Onișoru. O lucrare monumentală, o adevărată „frescă” a României între anii 1918 și 1947, bazată pe documente inedite provenind de la Arhivele Naționale ale României și de la Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, articole din presa timpului, memorii și jurnale, cele mai recente lucrări de specialitate din domeniu publicate de autori români și străini. Autorul analizează cele mai importante momente din istoria României, cu accent deosebit pe evenimentele legate de 23 august 1944 și pe procesul de comunizare și de instaurare a regimului comunist.

Ceaușescu și epoca sa și Faraoana, ambele de Lavinia Betea, sunt două biografii ale cuplului Ceaușescu, Elena și Nicolae. Lucrarea despre Elena Ceaușescu este prima biografie a „Tovarășei”. Autoarea este o bine-cunoscută specialistă în istoria regimului comunist, care a publicat o serie de interviuri cu foști demnitari de dinainte de 1989, precum și cărți din domeniul psihologiei politice. Ultima carte a Laviniei Betea a apărut tot la noi: Ultimul an din viața Elenei Ceaușescu.

***

Colecția Istorii Urbane ne aduce lucrarea Au fost odată două orașe. O paralelă între New Yorkul și Bucureștiul anilor 1900 de Mariana Neț. După cum reiese din titlu, este vorba despre o paralelă între orașele New York și București, realizată de doamna prof. univ. dr. Mariana Neț, specializată în studii culturale și mentalități. Autoarea caută asemănări și diferențe pentru perioada cuprinsă între 1865 și 1914. Aceste două oraşe sunt reprezentative pentru ţările din care fac parte, dar sunt importante şi în sine, ca oraşe. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea este perioada în care ambele oraşe au fost reconstruite şi au început să-şi afirme identitatea, când au devenit conştiente de propriile atuuri şi au început să vorbească despre ele. Cartea se centrează pe relația fiecăruia dintre cele două orașe cu cele cinci simțuri, arătând cum este aceasta mediată de texte: ghiduri de călătorie, cărți de bucate, coduri comportamentale, muzică.



***

Din colecția Corint Future ne vom delecta anul viitor cu Us vs. Them: The Failure of Globalism de Ian Bremmer. Conform Kirkus Reviews, cartea este „o analiză lucidă a fenomenelor concomitente Trump/Brexit şi un avertisment sumbru asupra viitorului... o carte provocatoare”. Ian Bremmer, profesor la New York University, editorialist la publicaţia Time şi preşedinte al Eurasia Group, explorează felul în care dezvoltările economice, politice şi tehnologice ale globalismului contribuie la divizarea popoarelor. Foloseşte un volum amplu de date pentru a surprinde similarităţile şi diferenţele în privinţa modalităţii în care dinamica de tip „noi versus ei” evoluează în diverse contexte locale, inclusiv în Statele Unite, Europa şi ţările în curs de dezvoltare, şi în care guvernele pot fie exacerba, fie atenua această chestiune.

„Ian Bremmer oferă o avanpremieră frapantă a evenimentelor de mâine. Un avertisment oportun, dar şi o sursă de speranţă, NOI versus EI este o lectură obligatorie pentru cei care sunt preocupaţi de viitorul lumii noastre.” – Nouriel Roubini, profesor de economie la Stern School of Business din cadrul New York University şi preşedinte al Roubini Macro Associates.

***

În colecția Corint Fiction, mult așteptată este o carte care a câștigat The Booker Prize în 2019. Girl. Woman. Other de Bernardine Evarist este un cântec de dragoste adresat Britaniei moderne și feminității de culoare. Romanul urmărește viețile a 12 personaje, majoritatea femei britanice de culoare, care povestesc despre familiile, prietenii și iubiții lor de-a lungul anilor și de-a latul Regatului. Un roman polifonic, plin de viață, vibrant contemporan, dinamic și irezistibil.

***

Colecția Leda Bazaar ne aduce, printre altele, romanul Daisy Jones & The Six de Taylor Jenkins Reid. O poveste cuceritoare despre ascensiunea fulgerătoare și destrămarea oarecum previzibilă a unei trupe rock în timpul zbuciumaților ani 1970. O poveste despre sex, droguri, rock’n’roll, dar și despre prețul succesului și sacrificiile pe care sunt nevoiți să le facă artiștii și familiile lor.

***

Din colecția Leda Edge dezvăluim acum doar patru romane delicioase ce vor fi publicate în 2021.

Aleșii de Veronica Roth este primul roman fantasy pentru adulți semnat de autoarea seriei „Divergent”. Ce se întâmplă cu eroii după ce salvează lumea? Cu cincisprezece ani în urmă, cinci adolescenți obișnuiți au fost aleși printr-o profeție să învingă o forță malefică nemaiîntâlnită, numită Întunecatul, care a aruncat în haos întreaga Americă de Nord, distrugând sute de orașe și curmând mii de vieți. La împlinirea a zece ani de la marea victorie împotriva Întunecatului se întâmplă însă ceva neprevăzut: unul dintre Aleși moare. Când se întâlnesc la înmormântare, prietenii lui descoperă că țelul suprem al fostului dușman era cu totul altul…

Good Girl, Bad Blood de Holly Jackson este al doilea volum al seriei „Crima perfectă”. Pip Fitz-Amobi a renunțat la ideea de a fi detectiv. Cu ajutorul prietenului ei, Ravi Singh, adolescenta a lansat un podcast despre cazul pe care l-au rezolvat împreună în urmă cu un an. Deși podcastul devine viral, Pip insistă că nu va mai încerca să elucideze niciun mister. Însă tânăra va trebui să-și încalce promisiunea când o persoană apropiată dispare.

Chain of Gold de Cassandra Clare este primul volum al seriei „The Last Hours”. Un nou roman din universul vânătorilor de umbre, care continuă povestea din bine-cunoscuta serie „Dispozitive infernale”. Cordelia Carstairs călătorește împreună cu fratele ei la Londra pentru a se întâlni cu prietenii din copilărie, dar, curând, vor fi siliți să țină piept demonilor care atacă orașul aflat în carantină.

The Betrothed de Kiera Cass este un nou roman scris de autoarea seriei „Alegerea” – care va fi ecranizată în curând la Netflix. Când regele Jameson își declară iubirea, Lady Hollis Brite e deopotrivă șocată și încântată peste măsură. La urma urmei, a crescut la castelul Keresken, concurând alături de celelalte fiice de viță nobilă la inima regelui. O viitoare regină. Un rege tânăr și chipeș. O pereche perfectă… sau nu?

***

Din colecția CorinTeens nominalizăm două romane foarte așteptate de iubitorii genului.

Sânge și miere de Shelby Mahurin este al doilea volum al seriei „Șarpe și porumbel”. Lou și Reid sunt din nou împreună. Dar, după ce au scăpat ca prin urechile acului de pumnalul lui Morgane, acum sunt vânați din toate părțile. Împreună, erau convinși că vor putea depăși orice obstacol. Când însă Morgane îi momește într-un joc letal de-a șoarecele și pisica, cei doi sunt siliți să apeleze la ajutorul lui La Voisin, Regina Vrăjitoarelor Roșii și inamica declarată a clanului lui Lou.

În Lovely War de Julie Berry, zeii țin în mâinile lor soarta și inimile a patru muritori. Povestea lor, pe care zeița Afrodita trebuie să o depene, altminteri va fi judecată pentru infidelitate pe Muntele Olimp, este plină de speranță și sensibilitate, de prejudecăți și pasiune, și dezvăluie că, deși Războiul este o forță formidabilă, nu se poate măsura nicicând cu puterea transcendentă a Dragostei. Un roman cuceritor, a cărui acțiune este plasată pe fundalul celor două conflagrații mondiale.

***

La Corint Junior, în colecția Aventură și Mister, urmează să apară În roșu marțian de Christopher Swiedler. Cartea propune o aventură pe Marte, o provocare care ne scoate din spațiul confortabil de zi cu zi. O poveste despre supraviețuire, prietenie și tenacitate. Christopher Swiedler mixează știința și imaginația într-un thriller SF care va rescrie ideea romanului de aventuri pentru copii, cu doi prieteni, Michael și Lillith, pe post de eroi care se iau la trântă cu necunoscutul, în costume spațiale, departe de casă, mereu aproape de pericol.

În aceeași colecție, Extraordinarele culori ale lui Auden Dare, romanul de debut al lui Zillah Bethel, este un fantasy emoționant, un regal imaginativ, o poveste detectivistică înțesată de pagini de știință, de poezie și de istorie care se topesc în detalii, indicii și răsturnări de situație neașteptate. Auden Dare nu distinge culorile. Are însă prieteni care o pot face pentru el, chiar și într-o lume complicată cum e a lui, o lume în care toate familiile trăiesc din rații săptămânale și accesul la apă e motiv de război. Lucrurile se complică atunci când unchiul lui Auden moare în condiții suspecte și lasă în urmă un mister cu multe nuanțe de rezolvat.

Addison Cooke și inelul destinului de Jonathan W. Stokes, al treilea volum al seriei Addison Cooke, ține la fel de sus ștacheta suspansului. Arheologul Addison Cooke pleacă într-o călătorie demnă de Indiana Jones, împreună cu sora lui, Molly, și cu cei doi prieteni ai săi, Raj și Eddie. Londra, Parisul și Istanbulul sunt pe harta peregrinărilor neobositei echipe care are de înfruntat vânători de recompense, de rezolvat dileme și de aflat secrete de familie. Nu lipsesc umorul, tensiunea narativă și ritmul cinematografic care au consacrat seria semnată de Jonathan W. Stokes.

O altă carte mult așteptată la Corint Junior este Max Einstein: Salvează viitorul de James Patterson și Chris Grabenstein, a treia din serie. James Patterson, cel mai bine vândut autor de cărți pentru copii, considerat și cel mai de încredere povestitor, și Chris Grabenstein sunt un duo imbatabil când vine vorba de imaginat aventuri pe bandă rulantă, comic de limbaj și de situație, personaje amuzante și povești absolut irezistibile! În acest al treilea volum al seriei Max Einstein, Max e azvârlită, la propriu, în mijlocul unei descoperiri senzaționale care implică drone, călătorii în timp și amenințarea constantă a unei răpiri. Între Londra și New York, între prezent și viitor, între lumea reală și cea secretă, peripețiile ei nu vor înceta să-i uimească și să-i țină cu sufletul la gură până și pe cei mai reticenți cititori.

Ice Wolves de Amie Kaufman, primul volum al seriei Elementals, este o carte plină de magie și de ființe fantastice, care-și schimbă forma și te țin captiv în pagină, unde confruntarea dintre haită și familie crește cu fiecare rând. Anders și Rayna sunt gemeni. Sunt și capabili de transformări în elemente care, în mod surprinzător pentru ei, se dovedesc a fi în opoziție, pentru că dragonii și lupii ghețurilor sunt în război dintotdeauna în Vallen. Așa că, atunci când Rayna devine dragon, Anders trebuie să-și adune forțele și să încerce să o salveze, deși i se cere, de-acum, loialitate față de tabăra opusă.

În The House On Hoarder Hill #1, Mikki Lish și Kelly Ngai rescriu Crăciunul într-o variantă delicios de neliniștitoare pentru o familie atipică, blocată într-o casă care emană magie. Un bunic magician, un Crăciun care-ți îngheață sângele-n vine, o bunică dispărută, mesaje enigmatice și o casă care pare că încearcă să le vorbească. Hedy și Spencer nu au nici cele mai liniștite Sărbători și nici cea mai obișnuită familie, dar împreună fac o echipă grozavă, care nu se sperie cu una, cu două, când vine vorba de rezolvat mistere și de pus piesele de puzzle cap la cap.

În colecția Smart Age, The Kid Who Came From Space de Ross Welford propune o cursă fără precedent în care Ethan încearcă să-și recupereze sora, pe Tammy, dispărută în chip inexplicabil din satul lor din Northumberland. Ross Welford construiește o aventură interstelară înduioșătoare și amuzantă deopotrivă, cu extratereștri, călătorii neașteptate, mirosuri respingătoare și personaje cu un apetit sănătos pentru încălcarea metodică a oricărei reguli.