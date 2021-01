The Weeknd lanseaza videoclipul piesei Save Your Tears

Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de "look"... neasteptata.

comunicat de presa:

Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si de pe care artistul a mai extras track-uri precum „Blinding Lights”, „Too Late” sau „In Your Eyes”.

Videoclipul „Save Your Tears” este regizat de catre Cliqua si il aduce pe The Weeknd intr-un scenariu efervescent. In clip, Weeknd poarta o versiune modificata a tinutei sale cu jacheta rosie, iar vanataile de pe fata au disparut, iar personajul sau a primit, aparent, o intervenție chirurgicala plastica ciudata.

The Weeknd a lansat pe 20 martie 2020 cel de-al patrulea material discografic din cariera – After Hours, album care include hiturile „Blinding Lights”, „Heartless” sau „After hours”.

„After Hours” a aparut la aproape patru ani de la anteriorul album al artistului – Starboy (2016) si dupa EP-ul din 2018 – My Dear Melancholy.

Albumul "After Hours” contine 14 melodii si este primul material al artistului care nu include nicio colaborare. Materialul este produs The Weeknd, alaturi de o serie de producatori precum Metro Boomin, Ricky Reed, Max Martin si multi altii.