7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (11-17 ianuarie)

Iubesc viața. Să trăiesc din plin şi liberă este dreptul meu din naştere. Ofer vieții exact ce îmi doresc că viața să-mi ofere mie. Sunt bucurosoasă că trăiesc. Iubesc Viața!

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Astăzi sunt fericită. Sunt fericită pentru că am deschis ochii de dimineață, pentru că Universul mi-a oferit cadou o nouă zi minunată. Sunt fericită pentru că eu și oamenii dragi mie sunt bine.

Mantră pentru ziua de marți:

Eu merit prosperitate. Merit să am succes. Merit să am o viață abundentă. Visurile mele devin realitate.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că în scurt timp lucrurile se vor schimbă. Universul are un plan frumos pentru mine. Totul va fi bine pe plan financiar.

Iubesc viața. Să trăiesc din plin şi liberă este dreptul meu din naştere. Ofer vieții exact ce îmi doresc că viața să-mi ofere mie. Sunt bucurosoasă că trăiesc. Iubesc Viața!

Mantră pentru ziua de vineri:

Astăzi îmi deschid mintea către oportunităţile nelimitate din jurul meu.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Devin din ce în ce mai atentă la sentimentele și emoțiile mele pe zi ce trece. Aleg să fiu sinceră și să spun ce am pe suflet. Aleg să arăt bunătate oamenilor din jurul meu. Aleg să fiu eu însămi.

Mantră pentru ziua de duminică

Mă eliberez de toată durerea. Am încredere în procesul vieții. Am încredere în Univers. Am încredere că Dumnezeu are un plan frumos pentru mine.

foto main: Helena Lansky, Shutterstock