Cantareata, compozitoare si actrita, Olivia Rodrigo isi face debutul in muzica prin lansarea primei melodii originale - "drivers licence".

comunicat de presa: Olivia a postat un scurt fragment al melodiei, cantand la pian, in vara anului 2020, iar reactiile pozitive ale fanilor au inspirat-o sa inregistreze melodia si sa o finalizeze in studio, unde a lucrat alaturi de Dan Nigro (compozitor si producator care a colaborat cu Lewis Capaldi, Conan Gray, Carly Rae Jepsen).

Cu armoniile sale stralucitoare si percutia cinetica, „drivers licence” este o melodie care reuseste un echilibru intre o emotie puternica, energie, si o gingasie specifica.

Videoclipul care insoteste melodia este regizat de catre Matthew Dillon Cohen si o aduce in prim plan pe Olivia Rodrigo conducand fara un scop, tanjind dupa o fosta iubire, un sentiment pe care Rodrigo îl transmite cu exactitate in versurile ei meditative - (“You said forever, now I drive alone past your street”).

"Cand mi-a venit ideea pentru 'drivers licence' treceam printr-o suferinta care m-a confuzat total. Punand toate sentimentele acumulate intr-o melodie, a facut ca totul sa para mai simplu si mai clar, iar la sfarsitul zilei, cred ca acesta este principalul scop al compozitiei", a declarat Olivia.

Olivia Rodrigo face parte din distributia serialului Disney +, High School Musical: The Musical: The Series, pentru care filmeaza al doilea sezon. Olivia a lansat melodia "All I Want", ce a facut parte din coloana sonora a serialului, si care a primit Discul de Aur si a intrat in topul Billboard Hot 100, avand peste 200 milioane de ascultari la nivel mondial. Olivia a fost desemnata de catre cei de la Variety unul dintre cei mai puternici tineri artisti si a fost inclusa in lista "Power of Young Hollywood List 2020". Pentru 2021, Olivia Rodrigo pregateste si lansarea EP-ului de debut.