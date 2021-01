Bridgerton: Cum s-a transformat un pariu îndrăzneț în cel mai vizionat serial Netflix

De Jinny Howe, VP, Original Series, Netflix

comunicat de presa:

Îmi amintesc că în timpul interviului meu de angajare la Netflix am fost întrebată: „dacă ai putea crea orice serial, ce gen ar fi acesta și de ce?” Am îndrăznit să spun adevărul – că într-un univers pop culture dominat de sci-fi și fantasy, eu am iubit întotdeauna poveștile de iubire frumoase și luxuriante. Faptul că am oferit un răspuns direct a a meritat, însă nu mi-am putut imagina că primul proiect pe care îl voi aduce la viață la Netflix avea să fie Bridgerton.

Faptul că am fost martoră la pasiunea pe care producătorii acestui serial, printre care se numără incomparabila Shonda Rhimes, showrunnerul Chris Van Dusen și producătorul executiv Betsy Beers, au reușit să o genereze în toată lumea a fost aproape ireal (pe această cale salut muzicalul TikTok!). Iar faptul că astăzi pot să anunț că Bridgerton este cel vizionat serial de pe Netflix este un vis îndeplinit.

82 de milioane de gospodării din întreaga lume au ales să urmărească Bridgerton în primele 28 de zile de la apariție. Serialul s-a clasat pe locul 1 în 83 de țări, inclusiv SUA, Marea Britanie, Brazilia, Franța și Africa de Sud. Succesul Bridgerton a propulsat cărțile în listele de bestselleruri ale The New York Times pentru prima dată și la 18 ani după ce au fost publicate pentru prima oară.

Sunt multe povești și lecții interesante pe care le-am învățat pe parcurs, dar iată care sunt cele mai importante:

Multe tipuri de public apreciază poveștile romantice

Romanele romantice s-au vândut întotdeauna extraordinar de bine, însă aceste povești nu ajung foarte des pe ecrane. Povestea de dragoste dintre Daphne și Simon, construită pe modelul „vor fi împreună / nu vor fi împreună”, alături costumele opulente și decorurile luxuriante au creat o lume în care membrii de toate vârstele și din toată lumea să poată evada.a demonstrat că genul romance poate să fie inteligent, dinamic, îndrăzneț și, desigur, apreciat de oricine.

Merită să fii îndrăzneț și să-ți asumi „riscuri” creative

Bridgerton, la fel ca The Queen’s Gambit, sfidează convențiile și demonstrează că dramele de epocă nu sunt limitate atunci când vine vorba de anvergură sau audiență. Serialul este o portretizare reimaginată și fictivă a Londrei în 1813, care elimină fațadele vieții din perioada Regenței. Regența reimaginată de Chris Van Dusen și Shondaland nu este menită să fie o lecție de istorie. Este creată pentru a fi mai opulentă, mai sexi și mai amuzantă decât o dramă de epocă standard – iar asta i-a surprins și încântat pe membrii noștri.

Mai mulți oameni vor să se vadă reprezentați pe ecran

Fanii au ajuns să se aștepte la diversitate în toate serialele Shondaland. Bridgerton a luat o sămânță de adevăr despre originea Reginei Charlotte pentru a o reimagina ca un monarh de culoare ce își folosește puterea pentru a genera schimbări ample în societatea britanică. Validarea femeilor și a persoanelor de culoare a făcut Bridgerton mai accesibil și mai contemporan, rezonând cu audiențele din toată lumea. Precum The Queen’s Gambit și Emily in Paris – alte două seriale Netflix extrem de populare – Bridgerton abordează teme universale, care în același timp se adresează direct femeilor, deoarece prezintă personaje feminine independente în rolurile principale.

Și acum... ne pregătim de sezonul doi!