Sabrina Carpenter lansează videoclipul piesei Skin

Cântăreața, compozitoarea, actrița și designerul, Sabrina Carpenter, semnează cu label-ul Island Records (Universal Music Group) și lansează single-ul și videoclipul piesei „Skin”.

comunicat de presa: „Sabrina Carpenter este deja un superstar”, a declarat directorul executiv al Island Records, Darcus Beesestates. Acesta a continuat, „vocea ei puternică, personalitatea radiantă și carieră de succes atestă acest lucru. Suntem încântați să primim o tânără atât de talentată în familia Island Records”.

La rândul sau, Sabrina a declarat despre semnarea cu Island Records: „Sunt atât de încântată să mă alătur familiei Island Records, Darcus și echipa mi-au înțeles cu adevărat viziunea, din momentul în care ne-am întâlnit prima dată. Este locul perfect pentru mine, pentru a începe următorul capitol al carierei mele muzicale și evoluției mele ca artist. Abia aștept ca toată lumea să audă la ce lucrăm anul acesta!"

Odată cu semnarea cu noul label, Sabrina a lansat single-ul "Skin", care a devenit instant viral, adunând peste 17 milioane de ascultări pe platformele de streaming în câteva zile, dintre care 10 milioane a strâns în doar 48 de ore. Piesa a debutat și pe primele locuri în topurile muzicale, precum Spotify, iTunes, Apple Music etc.

„Skin” a luat internetul pe neașteptate, ajungând pe primul loc pe Twitter, în întreaga lume, și a reușit să se claseze și pe locul 7 pe YouTube. Piesa a fost, de asemenea, întâmpinată cu reacții pozitive de la Billboard, Variety, People, UȘA Today, E!, Cosmo, Bustle și multe altele.

Sabrina Carpenter a cucerit un public de milioane ca și cântăreață, compozitoare, actriță, designer, producător. Sabrina a avut primul ei rol principal în filmul "The Short History of the Long Road", care a avut premieră la Festivalul de film Tribeca și s-a bucurat de recenzii deosebite, aducându-i Premiul Juriului pentru „Cea mai bună performanță” la Festivalul de film Savannah SCAD din 2019. În martie 2020, Sabrina și-a făcut și debutul pe Broadway, jucând în Mean Girls. În plus, Sabrina va produce și va juca în Alice, o reimaginare muzicală a „Alice în Țara Minunilor” .