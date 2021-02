A noua si penultima felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, Feli canta „Bade, tu esti pui de drac”, o piesa despre triumful asupra celui mai narcisist barbat din viata ei

comunicat de presa: Feli lanseaza „Bade, tu esti pui de drac”, a noua si penultima fila din jurnalul ei muzical #Felidinpoveste, in care rememoreaza amuzata despre cum i-a venit de hac unui baiat laudaros si narcisist din trecutul ei. „E haina grea si pacoste mare dragostea de propria persoana si se transforma chiar in comedie atunci cand mai este si zugravita in modestie. Cam asta am trait eu, cand eram mai credula, cu un „badita” cuceritor la prima vedere, dar atat de plin de el ca nu mi-a luat mult pana mi-am luat avantul ala mare si am fugit de am mancat Pamantul.”, glumeste Feli despre episodul de joaca amoroasa de-a rasul-plansul cu un barbat care nu putea concepe sa fie altfel decat adorat. Cu haz, zambet larg si privire senzuala, Feli isi canta pe ritmuri folcloric-pop, asemeni tuturor pieselor din proiectul-jurnal #Felidinpoveste, triumful de „zana buna” asupra „puiului de drac”.

Co-productiesi, cu versurile scrise deimpreuna cu Emilian Nechifor, muzica compusa deFlorin Boka si Serban Cazan,indeamna parca fetele sa constientizeze si sa sarbatoreasca eliberarea din relatii in care partenerul ocupa atat de mult spatiu cu egoul sau incat nu mai are loc altcineva alaturi de el.

Dupa primele 8 piese autobiografice, de pe albumul „Feli din poveste”, lansate pana acum cu rasunet si succes rapid pe online si radio de catre Feli - „Omule, deschide ochii”, „Frunze cad”, „Cand rasare soarele”, „Ma striga mama”, „Sus pe munte”, ”Banii n-aduc fericirea”, „Du-te, dorule” si „Vantul bate” - proaspat lansata felie de viata „Bade, tu esti pui de drac” aduce umor, culoare, incredere in povestile de maine si o Feli mandra tare ca e femeie puternica si sincera cu ceea ce simte.