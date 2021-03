Netflix dedică luna martie femeilor care au deschis drumuri în divertisment

Pentru femeile din divertisment, drumul nu a fost întotdeauna ușor, însă nu am fi ajuns niciodată unde ne aflăm astăzi dacă nu ar fi existat alte femei care să dea startul.

comunicat de presa: Netflix dedică luna martie femeilor care au marcat cele mai fascinante premiere de pe ecran și publică pe canalele de social media locale un video manifest dublat în limba română de prima voce feminină din România asociată cu divertismentul global: Irina Margareta Nistor.

Urmărește-l aici.

Despre viziunea Netflix pentru viitoarea generație de femei din divertisment:

Netflix susține vocile feminine și va continua să o facă în viitor, iar pentru Bela Bajaria, Head of Global TV la Netflix, investiția în viitoarea generație din industria de divertisment este o prioritate.

În calitate de femeie de origine indiană care a crescut în SUA, nu am văzut niciodată pe ecran un personaj care să arate ca mine, până când Parminder Nagra s-a alăturat ER în 2003. Însă în momentul în care am început să citesc scenarii în calitate de tânără angajată în televiziune, nu am lăsat precedentul să mă influențeze: în mintea mea, eroina oricărei povești era întotdeauna o fată de culoare, cu speranțe și aspirații, puncte forte și talente, la fel ca toate personajele albe. Ani mai târziu am reușit să transform acest vis în realitate cu Mindy Kaling în The Mindy Project - prin acest proiect, cred că milioane de fete din India au ajuns să vadă pe ecran un personaj care arată ca ele pentru prima oară.

Experiența m-a învățat că poveștile extraordinare sunt universale: că pot veni de oriunde, pot fi create de oricine și îndrăgite de toată lumea - ceea ce contează este dacă sunt spuse într-un mod autentic. Acum trebuie să ne asigurăm că vocile ignorate de obicei - în acest caz femeile - primesc aceleași șanse de a fi auzite în industria noastră.

Pentru a descoperi mai multe povești create de, pentru și cu femei, accesați colecția dedicată: netflix.com/ziuainternationalaafemeii