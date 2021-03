Daca treci sau ai trecut printr-un moment dificil al vietii tale si iti faci prea multe scenarii cu privire la cec ar fi putut fi, vei ignora si vei trece cu vederea ceea ce este. Tine minte asta. Sa fii cu adevarat fericita inseamna sa renunti la ceea ce presupui ca ar trebui sa fie viata chiar acum si sa o apreciezi sincer pentru tot ceea ce este.

Daca si tu esti o persoana care isi spune lucrurile de mai jos, poate ca ar trebui sa te gandesti si sa schimbi putin pagina:

- Viata nu trebuie sa fie asa, am nevoie sa fie diferita;

- Vreau doar un singur lucru, nu pot fi deloc fericita fara el;

- Eu am dreptate, cealalta persoana greseste;

- Aceasta persoana ar trebui sa ma iubeasca si sa isi doreasca sa fie cu mine;

- Nu ar trebui sa fiu singura etc.

Ce ai de facut in aceste situatii? Cum inveti sa renunti la tot ce doare si sa mergi mai departe cu viata ta? Cu rabdare si prin exercitii. Iata care sunt acestea:

1. Invata exercitii de respiratie

Cand citesti aceste cuvinte, tu respiri. Opreste-te pentru o clipa si observa-ti respiratia. Poti controla modul in care respiri sau iti poti lasa corpul sa functioneze cum stie el mai bine si sa respiri in mod natural. Exista liniste in a iti lasa plamanii sa respire fara sa fii nevoita sa controlezi situatia sau sa faci ceva in acest sens. Acum imagineaza-ti ca lasi si alte parti ale corpului sa respire, ca iti relaxezi intregul corp. Detaseaza-te de tot si permite-ti sa fii. Atat de simplu.

Fa acelasi lucru si cu oamenii si obiectele. Permite-le sa fie. Cand lasi ca totul sa fie asa cum este fapt, iti dai seama ca nu trebuie sa controlezi nimic, sa iti faci griji sau sa schimbi. Tu accepti ceea ce este si asa te eliberezi de tot. Poate fi o practica ce iti schimba viata.

2. Invata din fiecare intamplare cate ceva

Multe dintre problemele vietii ar putea fi evitate daca iti iei timpul sa te intrebi "Ce ar mai putea insemna asta?". Astfel ajungi sa iti reformulezi gandurile si sa iti largesti perspectivele.

Ce ai de facut. Luam un exemplu: poate o persoana la care tii (sot, sotie, iubit, iubita, prieten) nu te-a sunat sau nu ti-a trimis niciun mesaj desi ti-a spus ca o va face, iar acum te simti suparata/ignorata si te gandesti ca nu esti o prioritate pentru aceasta. Cand gandesti asa, foloseste fraza: "Povestea pe care mi-o spun este ca nu m-a sunat pentru ca nu sunt o prioritate pentru el."

Apoi pune-ti urmatoarele intrebari:

- Pot fi absolut sigura ca aceasta poveste este adevarata?

- Cum ma simt si ma comport cand imi spun aceasta poveste?

- Exista o alta poveste reala?

Da-ti seama care este realitatea si care este povestea pe care ti-o spui tu.

foto main pixabay