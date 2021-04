Mesaj special de la Lady Whistledown: Netflix comandă sezoanele 3 si 4 din seria fenomen Bridgerton

Vesti minunate. Sezonul 2 din Bridgerton va aparea in curand, iar Netflix comanda sezoanele 3 si 4.

comunicat de presa: Netflix a reînnoit cel mai mare serial al său, Bridgerton, cu sezoanele 3 și 4. Sezonul 2 este în producție și urmărește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat în căutarea iubirii.

Mesajul special de la Lady Whistledown:

Citat Netflix: „Bridgerton ne-a luat prin surprindere. Echipa creativă condusă de Shonda cunoștea materialul și a adus la viață o drama frumoasă, emoționantă și romantică pentru abonații noștri. Au câteva planuri mari pentru viitor și credem că audiența va continua să iubească acest serial. Plănuim să rămânem în afacerea Bridgerton pentru mult timp de acum înainte.” Bela Bajaria, VP, Global TV

: „Din primul moment în care am citit delicioasa serie Bridgerton a Juliei Quinn, am știut că acestea sunt povești care vor captiva audiența. Dar evoluția acestei adaptări nu ar fi fost posibilă fără contribuțiile semnificative ale întregii echipe Shondaland. Această confirmare a celor două noi sezoane este un vot puternic de încredere în munca noastră și sunt extrem de recunoscătoare să am parteneri așa de implicați și creativi ca Netflix. Eu și Betsy suntem încântate că am avut oportunitatea de a aduce lumea Bridgerton pe ecranele unei audiențe globale.”

Bridgerton a ajuns la Netflix de la Shondaland și este produs de Shonda Rhimes, Betsy Beers și Chris Van Dusen.

Despre Bridgerton:

Bazat pe romanele best-seller ale Juliei Quinn, BRIDGERTON este setat în lumea atrăgătoare, opulentă și competitivă a înaltei societăți din perioada Regency în Londra. De la sălile de bal strălucitoare din Mayfair, la palatele aristocratice din Park Lane, seria dezvăluie o lume seducătoare, somptuoasă, plină de reguli complicate și lupte dramatice pentru putere, în care nimeni nu este cu adevărat vreodată pe un teren stabil. În centrul spectacolului se află puternica familie Bridgerton. Alcătuită din opt frați uniți, acest grup amuzant, plin de îndrăzneală și inteligență, trebuie să navigheze piața matrimonială de top în căutarea romantismului, aventurii și iubirii.