7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii 26 aprilie - 2 mai

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Am încredere în puterea dragostei de a mă ghida și vindeca. Am încredere în Univers. Am încredere în divinitate. Am încredere că sufletul meu merge pe drumul pe care trebuie să meargă.

Mantră pentru ziua de marți:

Mintea îmi este plină de gânduri care aduc iubirea, lumina și adevărul în viața mea. Merg mai departe indiferent de obstacolele care stau în calea mea.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Trăiesc cu tot sufletul meu. Celebrez viața în fiecare zi. Mă bucur de fiecare clipă. Prosperitatea și succesul sunt atitudini ale mentalității mele.

Mantră pentru ziua de joi:

Eu dețin frâiele viitorului meu. Viața mea este a mea și am puterea de a o crea așa cum vreau. Astăzi aleg să fiu fericită. Astăzi aleg să lupt pentu ceea ce îmi doresc.

Mantră pentru ziua de vineri:

Cred cu tărie în talentele și abilitățile mele. Mă aflu pe un drum al succesului. Nu mă dau bătută, lupt pentru ce îmi doresc și îmi urmăresc visurile.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

În orice direcție aș merge, oriunde aș fi, pot să simt cum Dumnezeu și Universul mă sprijină. Îmi sunt alături clipă de clipă. Aleg să îmi umplu inima cu iubire.

Mantră pentru ziua de duminică:

Trimit în Univers doar fericire. Copleșesc oamenii din jurul meu cu iubire. Nu ostenesc nicio clipă în a trimite gânduri bune și iubire către ceilalți.

